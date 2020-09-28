Бортовой журнал Tesla Model 3: 160 тыс. км пробега за 2 года, низкие расходы на владение ($4730) и минимальная деградация батареи

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Владелец одного из первых электромобилей Tesla Model 3 уже успел проехать на нём солидное расстояние – 100 тыс. миль (около 161 тыс. км). Он поделился информацией о стоимости технического обслуживания за это время и дистанцию, ремонте и уровне деградации аккумулятора.

Кази Имам смог проехать 100 тыс. миль на электромобиле Model 3 Long Range модельного ряда 2018 года немногим более чем за 2 года после покупки. При этом его приятно впечатлила стоимость владения этим транспортным средством. За эти 2 года эксплуатации и 100 тыс. миль пробега (хотя у большинства водителей на достижение такого пробега требуется около 6 лет) стоимость владения Tesla Model 3 составила всего $4730, включая расходы на электричество.

«Меня поразила невысокая стоимость технического обслуживания и ремонта автомобиля. Общая стоимость электроэнергии составила $2985. Общая стоимость технического обслуживания и содержания составила $1741,11. Таким образом, общая стоимость владения составила $4732,11», — заявил Кази Имам.

При этом большую часть расходов на обслуживание и содержание составила покупка автомобильных покрышек.

Кази Имам предоставил подробную информацию о всём обслуживании, которому подвергся его электромобиль за 2 года эксплуатации.

Так, на отметке 36 тыс. миль (около 58 тыс. км) система кондиционирования начала издавать неприятный запах. Для его устранения пришлось заменить воздушные фильтры и очистить испаритель, что обошлось в $136,50. Это типичная проблема, многие автовладельцы сталкиваются с появлением «запаха плесени» при длительном использовании воздушных фильтров. Tesla частично устранила эту проблему с помощью обновления программного обеспечения, что помогло улучшить автоматическую циркуляцию воздуха, но некоторым владельцам всё ещё приходится менять воздушный фильтр.

Покупка покрышек составляет основную статью расходов на содержание для владельцев электромобилей. Кази Имам заменил покрышки после пробега в 45 тыс. миль (около 72,4 тыс. км), это ему стоило $1200.

В последнее время у него появились некоторые дополнительные расходы на обслуживание. На 95 тыс. миль (около 152,9 тыс. км) пробега пришлось заменить щетки стеклоочистителя, заменить тормозную жидкость и провести регулировку углов установки колёс. Расходы на все эти работы и материалы составили $410,61.

Кроме того, за время эксплуатации компания Tesla провела ряд работ и замен по условиям гарантии или по собственной инициативе. Примечательно, что до пробега в 50 тыс. миль (80,5 тыс. км) с электромобилем Model 3 не возникало никаких проблем. Но позже всё же возникло несколько поводов для обращения в фирменный сервис.

51 тыс. миль (82,1 тыс. км) – деревянная отделка приборной панели начала отслаиваться, и ее заменили по гарантии.

63 тыс. миль (101,4 тыс. км) – начали проявляться скрипы при использовании стеклоподъёмника пассажирской двери. Уплотнитель окна заменили по гарантии.

71 тыс. миль (114,3 тыс. км) – возникла проблема с передним левым ремнём безопасности, которую Tesla устранила добровольно.

93 тыс. миль (149,7 тыс. км) – подголовник водительского сидения немного износился и утратил свой первоначальный вид. Tesla также бесплатно заменила его по собственному решению.

Кроме того, в рамках гарантийного обслуживания Tesla установила потерянный сапун на батарее и заменила изоляторы порта зарядки.

Проехав 100 тыс. миль на электромобиле Tesla Model 3, Кази Имам потратил на электроэнергию немногим менее $3 тыс. ($2985). Для сравнения, такой же пробег на сопоставимом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, например, BMW 3 Series, потребовал бы закупить топливо на сумму более $8 тыс. (по американским ценам).

Степень деградации батареи после 100 тыс. миль пробега оказалась небольшой – около 5%. В данном случае на это потребовалось 2 года, но обычно на это уходит около 5-6 лет. На текущий момент при полной зарядке батареи автомобиль может проехать около 305 миль (около 491 км).

Источник: electrek