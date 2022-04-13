Bosch покупает Five — ведущий европейский стартап в области автоматизированного вождения

Немецкая компания Bosch заявила, что покупает Five — ведущий европейский стартап по разработке систем для беспилотных автомобилей. Сумма сделки не раскрывается. В Five работает 140 сотрудников в шести офисах по всей Великобритании.

«Five отдал предпочтение Bosch перед другими претендентами на поглощение. Обе компании разделяют общее видение автоматизированного вождения и безопасных автоматизированных систем вождения. Соглашения с Five были подписаны в начале апреля. Было решено, что финансовые подробности не будут разглашаться. Приобретение все еще подлежит одобрению антимонопольными органами», — отметили в Bosch.

Компания Five со штаб-квартирой в Кембридже станет частью подразделения Bosch Cross-Domain Computing Solutions. В настоящее время стартап занимается облачной платформой для разработки и тестирования программного обеспечения, используемого в беспилотных автомобилях.

Член правления Bosch Маркус Хейн сказал, что компания хочет, чтобы Five «придала дополнительный импульс работе по разработке программного обеспечения для безопасного автоматизированного вождения и предложила клиентам технологии европейского производства».

«Масштаб имеет значение при создании технологии автоматизированного вождения. Bosch является мировым лидером в области технологий помощи при вождении, обладая базовыми технологиями и огромными озерами данных, которые будут необходимы для вывода на рынок безопасных систем автономного вождения. Мы рады, что Five станет частью самого мощного европейского игрока SAE 4 Уровень 4 предполагает «высокую автоматизацию вождения»: системе не нужен человек, если она функционирует в пределах своего «рабочего пространства разработки». и станет частью будущего успеха Bosch», — сказал Стэн Боланд, генеральный директор Five.

С момента своего создания в 2016 году компания Five собрала команду экспертов в области облачного программного обеспечения, безопасности, робототехники и машинного обучения и заняла лидирующие позиции в разработке современного программного обеспечения и решений на основе искусственного интеллекта для автономного вождения SAE уровеня 4.

В настоящее время стартап в основном занимается облачной платформой для разработки и тестирования программного обеспечения, используемого в беспилотных автомобилях. Платформа способна анализировать реальные данные парка тестовых автомобилей, создавать расширенные сценарии тестирования и среду моделирования, которая позволяет оценивать и проверять поведение системы в гипермасштабе.