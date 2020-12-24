Bosch: Рынок «автомобильных компьютеров» уже оценивается в 20 млрд евро, до 2030 года он будет ежегодно расти на 15%





В компании Bosch заявили, что в современных автомобилях все большее значение приобретает интеллектуальная составляющая. Уже сейчас новые универсальные устройства автомобильной электроники включают все больше функций отдельных блоков управления в центральные, высокомощные электронные модули для помощи водителю и управления движением. Вскоре к ним присоединятся центральные компьютеры для управления салоном и электроникой кузова. Только с прошлого лета Bosch получила заказы на такие автомобильные компьютеры на сумму порядка 2,5 мдрд. евро.

Рынок таких систем оценивается примерно в 20 миллиардов евро, и до 2030 года он будет ежегодно расти на 15%. Именно для того, чтобы иметь возможность удовлетворить такой спрос, в январе 2021 года начнет свою работу новое подразделение Cross-Domain Computing Solutions и его 17,000 сотрудников. В этом подразделении компания Bosch объединит свои аппаратные и программные разработки для автомобильных компьютеров, датчиков и блоков управления для всех транспортных доменов.

В будущем высокопроизводительные блоки управления станут обязательным атрибутом всех автомобилей. В этих центральных узлах сходятся вся «нервная система» автомобиля. Благодаря своей огромной вычислительной мощности в несколько миллиардов операций в секунду, центральные компьютеры способны обрабатывать даже большие данные, необходимые для автономного вождения, сервисов, основанных на данных, и постоянного обновления ПО.

По данным McKinsey, доля значимости программного обеспечения для автомобиля вырастет с 10% сегодня до 30% в будущем. Поэтому автомобильные компьютеры, способные работать с такими программными функциями и объемами данных, в скором времени станут стандартном для всех автомобилей, будь то малогабаритные машины, седаны премиум-класса или 40-тонные грузовики.

В ближайшие годы автомобильные компьютеры будут выполнять задачи от разных частей автомобиля — или доменов, как их называют эксперты. Когда это произойдет, только один центральный компьютер будет отвечать за управление не только движением автомобиля, но и, скажем, электроникой кузова. Тогда такие центральные компьютеры будут еще более мощными: за последние 20 лет вычислительная мощность блока управления, изначально предназначенного для навигации, выросла в 3000 раз. Это почти в три раза больше, чем прогнозируется законом Мура, который гласит, что вычислительная мощность удваивается каждые два года. В результате современный бортовой компьютер может управлять не только дисплеями, информационно-развлекательными системами и голосовыми командами, но и другими задачами, например, определенными вспомогательными функциями.

Источник: Bosch