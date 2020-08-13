Компания Bosch создала новое подразделение по разработке ПО для автомобилей и электромобилей, с 2021 года в нем будут работать 17 тыс. сотрудников





Немецкая компания Bosch приняла решение создать новое многопрофильное подразделение компьютерных систем, которое будет отвечать за программное обеспечение для автомобилей. В результате начиная со следующего года существующие и новые клиенты компании будут получать электронные системы и необходимое ПО из одного источника — подразделения, насчитывающего примерно 17 000 сотрудников.

По прогнозам аналитиков глобальный рынок программного обеспечения, электрических и электронных компонентов для автомобилей будет расти примерно на 7% ежегодно в период с 2020 по 2030. Это соответствует росту с $238 млрд в 2020 году до $469 млрд в 2030 году.󠇃 По оценкам Bosch, рынок трудоемкого программного обеспечения будет расти на 15% ежегодно до 2030 года.

Около 90% инноваций в автомобилестроении происходит в области программного обеспечения и электроники. В 2019 году на исследования и разработки в области автомобильной промышленности было потрачено 140 млрд евро. Треть этой суммы пришлась на разработки в части электрики, электроники и соответствующего ПО. Ожидается, что эта доля увеличится до 40% к 2030 году. Ежегодные расходы только на разработку программного обеспечения возрастут примерно до 39 млрд евро.

Стоимость электронных компонентов в расчете на один автомобиль должна вырасти примерно с $3000 до $7000 в 2025 году. Этот прогноз ставит в один ряд автомобиль премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания в 2020 году с частично автоматизированным электромобилем в 2025 году. Таким образом, доля электронных компонентов в общей стоимости компонентов автомобиля вырастет с текущих 16% до 35% уже в 2025 году.

Если в 2010 году программное обеспечение автомобиля состояло из 10 миллионов строк кода, то сейчас автомобили используют уже до 100 миллионов строк кода. В ближайшее время беспилотные автомобили будут использовать от 300 до 500 миллионов строк кода. Один миллион строк программного кода эквивалентен 18 000 страниц формата А4.

При этом и автомобильная электроника становится всё сложнее. В период с 2006 по 2016 год среднее количество ЭБУ на автомобиль во всех сегментах транспортных средств выросло с 28 до 38. В 2018 году автомобили премиум-класса оснащались около 110 блоками управления, для автомобилей среднего ценового сегмента этот показатель составлял 20. Длина жгута электропроводки современных автомобилей среднего класса составляет около 8 километров. При весе от 50 до 100 кг блоки управления и проводка значительно влияют на общую массу автомобиля. В современном автомобиле используется около десяти различных систем шин и стандартов передачи данных, включая CAN, CAN-FD, MOST, LIN, Flexray и Ethernet.

В настоящее время в секторе мобильных решений Bosch задействованы около 14 000 инженеров-программистов, а ежегодные расходы на разработку программного обеспечения составляют 3 млрд евро. В 2019 году в Bosch уже работало 30 000 инженеров-программистов. Компания Bosch в течение четырех последних десятилетий разрабатывала программное обеспечение для транспортных средств собственными силами. Дебют антиблокировочной системы тормозов в Mercedes-Benz S-класса в 1978 году одновременно стал первым применением цифровых схем в автомобиле.

Источник: Bosch