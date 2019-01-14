Бренд Cadillac возглавит электромобильное направление General Motors, разработчики уже показали первый электрокроссовер

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На стартовавшем в Детройте автошоу американская автокорпорация General Motors заявила, что ее ведущим электромобильным брендом станет премиальный Cadillac. В рамках данного бренда будет представлена новая электромобильная архитектура, на основе которой выпустят сразу несколько электромобилей различных классов. В подтверждение своих намерений американцы показали официальные изображения своего первого электромобиля в популярном формате кроссовера.

Представители компании заявили, что новая платформа для электромобилей от General Motors будет ориентирована на создание целого семейства коммерчески успешных моделей. Она будет максимально гибкой, что позволит строить на ее основе электромобили с любым типом кузова и поддержкой переднеприводных, заднеприводных и полноприводных конфигураций.

В зависимости от конкретной модели и запросов потребителей, производитель будет варьировать емкость аккумуляторных батарей, обеспечивая необходимый баланс запаса хода и стоимости электромобиля. Использование единой платформы позволит сократить время разработки новых моделей и снизить их стоимость.

Официальное название и точные характеристики первого электрокроссовера Cadillac объявят ближе к дате анонса.

Источник: Cadillac