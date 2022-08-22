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Британия обвинила Meta в предательстве из-за намерения шифровать сообщения

Британия обвинила Meta в предательстве из-за намерения шифровать сообщения

Решение Meta добавить сквозное шифрование в чат-платформе Messenger с новой силой разожгло дебаты о необходимости внедрения баланса между конфиденциальностью и безопасностью пользователей.

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Так, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала материнскую компанию Facebook и Instagram пересмотреть свои планы по внедрению сквозного шифрования (E2EE) в Messenger.

Пател опасается, что подобный шаг помешает полиции расследовать дела о жестоком обращении с детьми. Министр утверждает, что многие педофилы используют платформы социальных сетей, такие как Facebook, чтобы знакомиться с несовершеннолетними, общаться с ними и подвергать их сексуальному насилию. А сквозное шифрование сделает доступ к переписке более сложным, поскольку только отправитель и получатель сообщения смогут его прочесть.

«Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы имели доступ к информации, необходимой для идентификации детей на изображениях и защиты их от мерзких хищников», — заявила Пател, добавив, что внедрение E2EE в другие чат-платформы стало бы «гротескным предательством» детей.

В ответ на эти упреки представитель Meta отметил, что компания не допускает эксплуатации детей на своих платформах.

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«Мы сосредоточены на решениях, не требующих навязчивого сканирования частных разговоров людей. Наша задача — предотвратить причинение вреда, а не только выявлять его факт”, — добавили в Meta.

Напомним, сейчас сквозное шифрование работает по умолчанию только на одной платформе, связанной с Meta, – WhatsApp.

Ранее сообщалось, что компания Марка Цукерберга запустила демо-версию своего нового чат-бота с искусственным интеллектом.

Источник: The Verge


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