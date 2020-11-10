Британская компания Swindon Powertrain начинает продавать комплекты для переделки классического Mini в электромобиль





Только на прошлой неделе мы рассказали о том, что американский автопроизводитель Chevrolet собирается продавать комплекты для переделки ДВС-автомобилей в электромобили, как на этой неделе об аналогичном проекте объявили британцы из Swindon Powertrain. Компания уже предлагает всем желающим полностью готовый электромобиль Swind E на основе Classic Mini, однако теперь владельцы старых культовых автомобилей Mini смогут провести трансформацию самостоятельно.

В состав Classic Mini Kit массой всего 70 кг (вдвое легче родного ДВС) входит электродвигатель мощностью 80 кВт (120 кВт в пике) с крутящим моментом 136 Нм и набор необходимых креплений, который позволяет легко установить его под капот автомобиля без дополнительных переделок конструкции. Набор обойдется покупателю в $11,500 (£8,850), но есть один нюанс — все остальные компоненты, включая батарею на 12 кВтч, контроллеры, зарядки и т.д. предлагаются опционально, то есть за отдельные деньги.

В любом случае, при желании у Swindon Powertrain можно приобрести все компоненты, необходимые для трансформации в электромобиль. Подобная операция вполне может воскресить солидное количество Classic Mini, прозябающих в гаражах владельцев — компания заявила, что задумалась о продажах такого комплекта после того, как количество запросов информации о характеристиках электрической платформы Swind E превысило 500.

Источник: Autocar