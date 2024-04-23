Новости Игры 23.04.2024 в 10:04 comment views icon

Билли Айлиш появится в ритм-игре Fortnite Festival — ее игровой персонаж выйдет на главную сцену 23 апреля

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Билли Айлиш появится в ритм-игре Fortnite Festival — ее игровой персонаж выйдет на главную сцену 23 апреля

Разработчики Fortnite анонсировали следующее большое музыкальное сотрудничество. С 23 апреля Билли Айлиш станет игровым персонажем. Ее можно будет увидеть в Victory Crown.

Пока что доступно не очень много подробностей. Сообщается, что певица станет главным артистом следующего сезона Fortnite Festival, внутриигрового режима, похожего на Rock Band, запущенного в прошлом году. Следовательно, можно ожидать, что песни Билли Айлиш можно будет воспроизводить в этом режиме, а её неоново-зелёный скин персонажа появится в игровом магазине (предположительно, в варианте Lego).

Билли Айлиш — это далеко не первая знаменитая звезда, представленная в игре Fortnite. Ранее здесь появлялись Леди Гага, Ариана Гранде и Эминем. Недавно Fortnite провела свое ежегодное сотрудничество с Coachella.

Сейчас Fortnite находится в разгаре сезона на тему греческой мифологии, который стартовал в марте и также включает большой кроссовер с Avatar: The Last Airbender.

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Источник: The Verge


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