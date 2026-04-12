Rockstar Games рассматривает возможность преобразования GTA 6 Online на масштабную платформу-хаб, которая выйдет за пределы классического многопользовательского режима. Как сообщает издание Game Rant, разработчики планируют предоставить игрокам инструменты для создания собственного контента.





Такая стратегия приближает серию к концепции метавселенной, которую успешно реализовали Fortnite и Roblox. Вместо простого добавления новых миссий, студия может позволить сообществу создавать собственные игровые миры и режимы непосредственно в экосистеме Grand Theft Auto.

Этот шаг выглядит логичным после приобретения команды Cfx.re, которая стоит за самыми популярными серверами для ролевых игр FiveM и RedM. Интеграция профессиональных инструментов для создания контента позволит Rockstar удерживать аудиторию годами.

Использование модели «платформы» означает, что GTA Online перестанет быть просто дополнением к сюжетной кампании. Она может стать самостоятельным цифровым пространством, где бренды, музыканты и разработчики смогут взаимодействовать с миллионами пользователей.





Для индустрии это может стать революцией, поскольку качество графики и физики Rockstar в сочетании с гибкостью Roblox создаст уникальный продукт. Пользователи смогут не только играть по правилам разработчиков, но и выстраивать собственные правила.

Однако такой подход ставит перед компанией сложные вопросы модерации и монетизации. Rockstar придется найти баланс между свободой творчества и сохранением уникальной атмосферы криминального мира Вайс-Сити.

Ожидается, что новая онлайн-платформа будет поддерживаться в течение десятилетия, получая масштабные обновления движка и контента. Это позволит игре оставаться актуальной даже после смены поколений консолей.

Если эти планы будут реализованы, GTA 6 станет не просто главным релизом года, а фундаментом для новой формы социальных медиа и развлечений, где каждый игрок сможет стать создателем собственной истории.

Источник: Game Rant