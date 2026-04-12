Больше чем игра: GTA 6 Online может стать новым Fortnite

Будет ли в GTA 6 Online метавселенная, как в Roblox и Fortnite? / GameRant

Rockstar Games рассматривает возможность преобразования GTA 6 Online на масштабную платформу-хаб, которая выйдет за пределы классического многопользовательского режима. Как сообщает издание Game Rant, разработчики планируют предоставить игрокам инструменты для создания собственного контента.


Такая стратегия приближает серию к концепции метавселенной, которую успешно реализовали Fortnite и Roblox. Вместо простого добавления новых миссий, студия может позволить сообществу создавать собственные игровые миры и режимы непосредственно в экосистеме Grand Theft Auto.

Этот шаг выглядит логичным после приобретения команды Cfx.re, которая стоит за самыми популярными серверами для ролевых игр FiveM и RedM. Интеграция профессиональных инструментов для создания контента позволит Rockstar удерживать аудиторию годами.

Использование модели «платформы» означает, что GTA Online перестанет быть просто дополнением к сюжетной кампании. Она может стать самостоятельным цифровым пространством, где бренды, музыканты и разработчики смогут взаимодействовать с миллионами пользователей.


Для индустрии это может стать революцией, поскольку качество графики и физики Rockstar в сочетании с гибкостью Roblox создаст уникальный продукт. Пользователи смогут не только играть по правилам разработчиков, но и выстраивать собственные правила.

Однако такой подход ставит перед компанией сложные вопросы модерации и монетизации. Rockstar придется найти баланс между свободой творчества и сохранением уникальной атмосферы криминального мира Вайс-Сити.

Ожидается, что новая онлайн-платформа будет поддерживаться в течение десятилетия, получая масштабные обновления движка и контента. Это позволит игре оставаться актуальной даже после смены поколений консолей.

Спецпроекты
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Если эти планы будут реализованы, GTA 6 станет не просто главным релизом года, а фундаментом для новой формы социальных медиа и развлечений, где каждый игрок сможет стать создателем собственной истории.

GTA VI може стати найдорожчою грою в історії: що відомо

Источник: Game Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Fortnite готовит коллаборацию с Toy Story: Базз и Зург — через турнир, пришельцы — как Sidekick-и
Epic Games уволила более 1000 сотрудников из-за падения интереса к Fortnite
GTA 6 позаимствует механики из Red Dead Redemption 2: детали от бывшего разработчика
Суммарная мощность ПК и консолей игроков в Fortnite превышает 30 ГВт
Fortnite возвращается в Google Play: Epic выиграла суд против Google
Rockstar Games под прицелом: хакеры взломали серверы студии и требуют выкуп за данные GTA 6
GTA VI может стать самой дорогой игрой в истории: что известно
GTA в Fortnite: вдохновленная игрой карта Grand Heist City стартует 14 марта
Илон Маск атакует WhatsApp и Signal: X официально запускает собственный мессенджер XChat
Долгожданное возвращение "Эйфории": HBO раскрыла график выхода и первые детали третьего сезона
Настраиваем понты: 5 вещей, которые надо сделать, чтобы дешевый телефон ощущался как премиальный
Рецензия на фильм "Последствия" / Outcome
