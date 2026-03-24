Epic Games уволила более 1000 сотрудников из-за падения интереса к Fortnite

Тревожная тенденция массовых увольнений в игровой индустрии продолжается. Сегодня, 24 марта, студия Epic Games объявила о масштабных сокращениях, которые затронут более тысячи сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор компании Тим Суини во внутреннем письме сотрудникам, которое попало в СМИ.





Причиной сокращений стало снижение активности пользователей в Fortniteкоторое началось еще в 2025 году. По словами Суини, компания тратит значительно больше, чем зарабатывает, и вынуждена внедрять «серьезные сокращения», чтобы стабилизировать финансовое состояние. Вместе с сокращениями Epic планирует сэкономить более 500 миллионов долларов через оптимизацию контрактов, маркетинговых расходов и закрытие некоторых вакансий.

«Некоторые из проблем, с которыми мы сталкиваемся, характерны для всей индустрии: замедленный рост, уменьшение расходов игроков и более жесткие экономические условия; текущие консоли продаются хуже, чем предыдущее поколение; и игры конкурируют за время пользователей с другими формами развлечений», — отметил Суини.

Вместе с этим студия столкнулась и с уникальными трудностями:

«Несмотря на то, что Fortnite остается одной из самых успешных игр мира, нам трудно обеспечить стабильную «магию Fortnite» в каждом сезоне; мы только на начальных этапах возвращения на мобильные платформы и оптимизации игры для миллиардов смартфонов; а также в роли пионера индустрии мы получили много вызовов, плоды которых только начинаем собирать».

Тим Суини также уточнил, что сокращения не связаны с развитием искусственного интеллекта:





«Что касается AI, насколько он повышает производительность, мы хотим, чтобы как можно больше талантливых разработчиков создавали отличный контент и технологии».

В письме руководитель определил приоритеты компании на ближайший период: развитие Fortnite с новыми сезонными событиями, игровым контентом, историей и live-событиями; ускорение развития инструментов для разработчиков при переходе от Unreal Engine 5 и UEFN к Unreal Engine 6; а также подготовка к «масштабным запускам следующего поколения Epic» до конца года.

Epic Games уже не впервые проходит через сложные трансформации. В 1990-х компания перешла от 2D к 3D с Unreal 1, в 2000-х — развивала консольные проекты с серией Gears of War, а в 2012 году сделала ставку на онлайн-игры с Paragon и Fortnite. Каждый раз Epic перестраивала свои основы и восстанавливала лидерские позиции в индустрии.

Суини отмечает, что нынешние рыночные условия «самые экстремальные, которые мы видели с тех времен, с большими потрясениями в индустрии и одновременно огромными возможностями для компаний, которые окажутся на вершине». Epic планирует использовать эти возможности для развития своей экосистемы и привлечения других разработчиков.

Для тех, кто пострадал от сокращений, предусмотрен пакет компенсаций: минимум четыре месяца базовой зарплаты, увеличенный в зависимости от стажа, оплачиваемое медицинское страхование, в США — до шести месяцев покрытия. Кроме того, компания ускоряет распределение опционов на акции до января 2027 года и продлевает возможность их выкупа на два года.

Epic Games планирует провести общую встречу для сотрудников в четверг, чтобы обсудить дорожную карту и будущие планы развития компании.

Дополнительно Telegram-канал Oldboi сообщил, что в Фортнайте будут удалены три игровых режима: Festival Battle Stage и Ballistic будут закрыты 16 апреля, а Rocket Racing закроют в октябре. Ни один из этих режимов не получил более одного сезонного обновления.

Эти сокращения подчеркивают сложность современного рынка игр: даже компании с бенчмарковыми хитами, как Fortnite, вынуждены адаптироваться к новым условиям, включая изменение поведения игроков, рост конкуренции с другими развлечениями и необходимостью инвестировать в новые технологии.

Источник: Epic Games