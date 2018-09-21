Caterpillar представила защищенный «фичерфон» Cat B35 с поддержкой 4G

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Американская компания Caterpillar представила свой очередной защищенный «фичерфон» Cat B35, который отличается поддержкой 4G и всех необходимых для работы приложений. В частности, благодаря операционной системе KaiOS 2.5, телефон может запускать Google Assistant, Google Maps, Google Search, YouTube, а также почтовый клиент, мессенджеры, браузер и т.д.

Ну, а поддержка современных сетей 4G LTE позволяет проводить обмен данными на достаточной для комфортной работы скорости. Вдобавок модель Cat B35 поддерживает функцию Wi-Fi hotspot, благодаря чему может поделиться интернетом с другими устройствами.

Новинка защищена по военному стандарту MIL-810G, благодаря чему без проблем переносит падения с высоты 1,8 метра, погружение на глубину 1,2 метра на протяжении 35 минут, а также высокие и низкие температуры, повышенную влажность, вибрацию и т.д. С клавиатурой можно работать в любых условиях, ведь она защищена от попадания влаги, а крупные выпуклые кнопки позволяют нащупать их даже сквозь перчатки.

Фичерфон Cat B35 построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 205, он оснащен 512 МБ оперативной памяти и хранилищем данных на 4 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Размер экрана с QVGA-разрешением составляет всего 2,4 дюйма. Аккумулятор на 2300 мАч обеспечивает до 12 часов активной работы, при этом в режиме обычной «звонилки» аппарат работает намного дольше.

Продажи нового «фичерфона» Cat B35 начнутся в октябре текущего года, его рекомендованная стоимость пока не объявлена (для справки — предшественник Cat B30 стоит порядка $100).

Источник: GSMarena, Caterpillar