Caviar выпустила смартфон iPhone X Tesla со встроенной в корпус солнечной батареей

Компания Caviar, занимающаяся выпуском эксклюзивных золотых версий смартфонов iPhone с портретами Трампа и Путина, к началу продаж смартфона iPhone X, конечно же, приготовила свой вариант устройства для особо состоятельных ценителей. Как ни странно, на сей раз Caviar обошла стороной Россию и связанные с ней события. Вариант iPhone X от Caviar получил приставку Tesla к названию, которая отсылает к его особенности – практически всю площадь задней панели устройства занимает солнечная панель.

Как утверждает сам производитель, на создание самозаряжающегося iPhone X его вдохновили «три великих человека – Никола Тесла, Стив Джобс и Илон Маск». Солнечная батарея позволит восполнить заряд аккумулятора смартфона – достаточно просто повернуть его задней панелью к солнцу. Никаких подробностей касательно того, насколько и за сколько можно зарядить iPhone X посредством встроенной солнечной батареи, производительнее приводит. Кстати, сама панель является ударопрочной.

Корпус, как и подобает такому классу устройств, выполнен полностью из титанового сплава. И поскольку эту Caviar в оформлении смартфона используются декорированные вставки из 24-каратного золота – по периметру задних граней и вокруг камеры. Также там есть авторские знаки подлинности Caviar.

Смартфон iPhone X Tesla выйдет ограниченным тиражом, причем все модели будут пронумерованы. Версия с 64 ГБ флэш-памяти оценена в $4445, а за модель с 256 ГБ флэш-памяти придется отдать $4700.

Источник: Caviar