CHAdeMO представила новую версию стандарта мощностью 400 кВт и отчиталась о достижении отметки в 18,5 тыс. электрозаправок, а в Китае уже работают над зарядкой на 900 кВт

На днях ассоциация CHAdeMO опубликовала ряд интересных фактов, связанных со скоростными зарядными устройствами для электромобилей. Во-первых, она представила новую версию стандарта CHAdeMO 2.0 с увеличенной до 400 кВт мощностью заряда, во-вторых, объявила о том, что по состоянию на апрель текущего года в мире уже установлено 18,5 тысяч скоростных зарядок CHAdeMO DC (из которых 131 зарядка — в Украине), а в-третьих, Китай разрабатывает новый стандарт скоростной зарядки GB/T с умопомрачительной мощностью 900 кВт.

В отличие от предыдущей версии стандарта CHAdeMO 1.2, которая была рассчитана максимум на 200 кВт мощности заряда (500 В / 400 А), новая версия CHAdeMO 2.0 способна выдать вдвое более высокий результат за счет возросшего вдвое напряжения заряда при том же токе — 400 кВт (1000 В / 400 А). Разъем для скоростной зарядки остался тем же, при этом для достижения верхней границы мощности необходимо использовать специальные кабели с жидкостным охлаждением.

Новая версия стандарта также поддерживает функцию plug-and-charge (PnC), которая автоматически распознает подключенный электромобиль и списывает необходимую плату за зарядку. Таким образом, новый стандарт CHAdeMO превосходит своего конкурента Combined Charging System (CSS), который в данный момент официально способен максимум на 350 кВт и вдобавок использует два разных типа разъема — J1227 CCS 1 в Северной Америке и CCS 2 в Европе и большинстве других стран.

В первую очередь CHAdeMO 2.0 рассчитан на электробусы и электрогрузовики, которые отличаются солидным объемом батарей, а значит требуют больше времени на зарядку, чем типичные электромобили.

Впрочем, в Китае решили, что 400 кВт — это слишком мало и объявили о разработке новой версии скоростных зарядок GB/T, которые рассчитаны на 900 кВт мощности (1500 В / 600 А). Данную спецификацию должны официально представить в 2019-2020 году, тогда как существующая версия обеспечивает всего 237,5 кВт при параметрах заряда 950 В / 250 А.

И, наконец, ассоциация CHAdeMO поделилась результатами распространения скоростных заправок с подтвержденной поддержкой одноименного стандарта. За последний год количество таких заправок выросло более чем на 3000 штук и составило 18449 штук в 71 стране мира. Больше всего таких заправок в Японии (7253 штук или 39% от общего количества) и в Европе (6633 штуки или 36% от общего количества). Радует, что Украина с результатом 131 заправка выглядит весьма неплохо на фоне своих соседей.

В CHAdeMO отметили, что с учетом возможности зарядки Tesla посредством адаптера, в данный момент этот стандарт поддерживает порядка 35% всех доступных моделей электромобилей. В Европе популярность этого стандарта еще выше и составляет 47% всех электромобилей с учетом Tesla.

Источник: InsideEV’s (1, 2, 3)