Чарли Дамелио первой набрала 100 млн подписчиков в TikTok — всего за полтора года





Чарли Дамелио стала первым автором на платформе TikTok, кому удалось собрать аудиторию в 100 млн подписчиков. И это большое достижение, если добавить, что кроме неё лишь два других автора смогли преодолеть рубеж в 50 млн подписчиков. Теперь у Чарли Дамелио более чем в 2 раза больше подписчиков, чем у Уилла Смита, в 3 раза больше, чем Дуэйна «Скалы» Джонсона, в 4 раза больше, чем у Селены Гомес, и в 5 раз больше, чем у Кайли Дженнер и Арианы Гранде.

Также отмечается, что 100 млн подписчиков было собрано в рекордно короткое время. В случае YouTube ушло около 14 лет, прежде, чем хоть один канал смог привлечь такую аудиторию подписчиков. Чарли Дамелио начала размещать первые публикации в TikTok в мае 2019 года, а само приложение появилось в августе 2018 года. Отметим, ровно год назад у Чарли было лишь 6 млн подписчиков. Так что прогресс выглядит впечатляющим.

Несмотря на столь впечатляющий успех на TikTok, Чарли Дамелио и её семья стараются выйти за пределы этой платформы. В последние месяцы был запущен подкаст, расширено присутствие в YouTube, анонсировано соглашение о выпуске книги, которая должна появиться уже в следующем месяце.

Команда Чарли создала целую медийную экосистему вокруг неё. В неё включены также члены семьи. Например, Дикси, сестра Чарли, выпустила в июне дебютный сингл, который быстро вошел в чарт Billboard Emerging Artists. Соответствующий клип на YouTube собрал уже более 92 млн просмотров. Сёстры вместе начали вести подкаст. Родители Чарли тоже не бездействуют и тоже начали собирать аудиторию. У каждого из них есть собственные аккаунты в TikTok, Instagram и Twitter, и они занимают видное место в аккаунтах D’Amelio Family на тех же платформах.

Источник: The Verge