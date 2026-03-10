Учет вместо думскролинга: зумеры пытаются перестать бесконечно листать ленты

Зумеры, которые устали от бесконечного doomscrolling — навязчивого листания новостей и социальных сетей — начали фиксировать, что именно они читают, смотрят или слушают. Таким образом они пытаются вернуть контроль над своим вниманием и доказать, что способны сосредотачиваться на чем-то дольше, чем на коротких видео в TikTok.





В TikTok, Instagram и Substack пользователи публикуют еженедельные списки книг, фильмов, подкастов и длинных статей, которые они употребили. Часто эти подборки выходят под заголовком вроде: «медиа, которые я потребил на этой неделе вместо doomscrolling». Параллельно с этим стремительно растет популярность сервисов для каталогизации медиа — платформ, где можно отслеживать, что именно ты читаешь или смотришь. В общем, вести учет прочитанных книг или просмотренных фильмов — не новая идея. Например, сервис Goodreads существует с 2006 года, а люди вели записи в обычных блокнотах задолго до появления цифровых платформ. Но сегодня эта практика получила новый смысл: она стала осознанной альтернативой бесконечному скроллингу.

Одним из популярных авторов такого формата стала 22-летняя студентка Мария Паула Колменарес, которая живет в Италии. Она ведет рассылку на Substack под названием Instead of Doomscrolling («Вместо doomscrolling»), где еженедельно публикует список прочитанных и прослушанных материалов. У ее блога уже более 448 тысяч подписчиков. Идея появилась после того, как она провела летние каникулы почти не выпуская телефон из рук. Она объясняет, что раньше люди могли сесть и спокойно посмотреть часовое видео на YouTube, но сегодня персонализированные ленты социальных сетей постоянно отвлекают внимание. Видео с тегом «instead of doomscrolling» набирают сотни тысяч просмотров. В них зумеры делятся книгами, статьями или подкастами, которые они выбрали вместо бездумного прокручивания ленты. По словам Колменарес, отслеживание собственного медиапотребления заставляет ее быть внимательнее:

«Когда ты начинаешь вести учет того, что читаешь, появляется ответственность. Если я хочу запомнить статью и сформировать собственное мнение, мне нужно потратить время и записать свои мысли», — говорит Мария Паула.

Тренд на «медиа вместо doomscrolling» совпал с ростом популярности платформ, где можно каталогизировать контент. Например: сервис для фильмов Letterboxd имеет более 27 млн пользователей, тогда как год назад их было около 17 млн; основная аудитория платформы — люди в возрасте 18-35 лет; сервис для книг Goodreads в 2023 году имел более 150 миллионов пользователей. Монополия Goodreads привела к появлению новых альтернатив — например The StoryGraph и Fable. Основательница StoryGraph Надежда Одунейо сообщила, что сервис, запущенный в 2019 году, достиг 5 миллионов регистраций в начале 2026 года. По ее словам, платформа помогла многим людям вернуть любовь к чтению. Некоторые пользователи рассказывают, что раньше читали одну книгу в год, а теперь — 60, 70 или даже 80 книг.





Для части пользователей учет медиа — это не только способ найти новые рекомендации. Джад Эсбер, основатель сервиса Shelf, объясняет, что людям интересно понимать себя через то, что они читают или смотрят. По его словам, потребление медиа становится своеобразным инструментом самопознания. Впрочем, некоторые критики считают, что эта тенденция может быть просто новой формой перформативности в соцсетях. Ведь публичные списки прочитанных книг или просмотренных фильмов могут превратиться в еще один способ демонстрировать свой культурный капитал. Однако для Марии Колменарес этот проект имел реальные последствия вне интернета. Она говорит, что благодаря этому стала больше читать, начала снова вести дневник, вернулась к творческим занятиям.

«Я снова начала рисовать и делать вещи, которые когда-то любила, но перестала из-за зависимости от телефона», — делится она.

Почему фиксация прогресса работает? Психолог Томас Уэбб из Шеффилдского университета проанализировал 138 исследований, в которых людей случайно разделяли на две группы: те, кто отслеживал прогресс в достижении целей, и те, кто этого не делал. Результат показал, что люди значительно чаще достигали целей, когда фиксировали свой прогресс или делились им с другими. Именно поэтому, по мнению исследователя, публичное ведение списков прочитанных книг или просмотренных фильмов может повышать мотивацию читать и смотреть длинный контент.

Источник: Business Insider