

$10 млрд за TikTok: администрация Трампа получает выплаты от инвесторов — WSJ

Вадим Карпусь

$10 млрд за TikTok: адміністрація Трампа отримує виплати від інвесторів — WSJ

Администрация Дональд Трамп может получить $10 млрд за посредничество в соглашении, которое позволило видеосервису TikTok продолжить работу в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


По данным издания, инвесторы, которые приобрели долю в американской структуре TikTok, уже осуществили первый платеж. После закрытия сделки в январе они выплатили администрации $2,5 млрд. В то же время новый отчет WSJ уточняет, что группа инвесторов продолжит делать платежи несколькими траншами, пока общая сумма не достигнет $10 млрд.

Сделка стала возможной после того, как группа инвесторов получила доли в американской структуре TikTok под названием TikTok USDS Joint Venture. В эту группу входят технологическая компания Oracle, инвестиционные фирмы Silver Lake и MGX.

Ранее WSJ уже сообщала, что администрация США получит «многомиллиардное вознаграждение» за свою роль в достижении договоренности. Теперь издание уточнило размер фактических выплат — $10 млрд.


Для понимания масштаба этой суммы стоит учесть оценку американского подразделения сервиса. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнс, стоимость TikTok в США составляет $14 млрд. То есть выплата администрации может составлять значительную часть от оценки всей американской структуры компании.

Это не первый случай, когда администрация Трампа участвует в крупных корпоративных сделках. В прошлом году правительство инвестировало $8,9 млрд в производителя чипов Intel и получило почти 9% акций компании.

Кроме того, администрация получала и другие масштабные активы. В мае прошлого года правительство Катара передало США самолет Boeing 747-8 в качестве подарка.

Сделка вокруг TikTok демонстрирует, насколько большие финансовые интересы могут сопровождать регуляторные решения в сфере технологий. Если выплаты действительно достигнут $10 млрд, это станет одним из самых заметных финансовых результатов правительственного посредничества в истории технологических сделок. Также возникает вопрос о дальнейшем использовании этих средств.

Спецпроекты
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою

Зуммеров из США, зависимых от TikTok, начали отправлять в детокс-лагеря за $8000

Источник: engadget

Учет вместо думскролинга: зумеры пытаются перестать бесконечно листать ленты
Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение
Эра новых авто за $20 000 в США официально завершилась
Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа
В США пенсионерка провела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ
"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания
Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году
"Instagram — не наркотик, 16 часов — не зависимость": CEO платформы сделал заявление
Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов
Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене
Stargate на минималках: OpenAI отказывается от расширения одного из крупнейших ЦОД
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США
Разработчик создал "кладбище стартапов": 925 мертвых идей, которые потеряли $32,5 млрд
Еще один Freedom: США запускают портал с VPN для просмотра контента, запрещенного в ЕС и других странах
Глава Агентства по кибербезопасности США загружал конфиденциальные документы в ChatGPT
Без эксклюзива: Instagram позволит удалять себя из списка "Близких друзей"
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих
Разработчики создали Reddit для ИИ: соцсеть Moltbook, где "живут" и общаются 1,4 млн ботов
Meta приобрела Moltbook: зачем техногиганту соцсеть для ИИ-ботов?
