$10 млрд за TikTok: администрация Трампа получает выплаты от инвесторов — WSJ

Администрация Дональд Трамп может получить $10 млрд за посредничество в соглашении, которое позволило видеосервису TikTok продолжить работу в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.





По данным издания, инвесторы, которые приобрели долю в американской структуре TikTok, уже осуществили первый платеж. После закрытия сделки в январе они выплатили администрации $2,5 млрд. В то же время новый отчет WSJ уточняет, что группа инвесторов продолжит делать платежи несколькими траншами, пока общая сумма не достигнет $10 млрд.

Сделка стала возможной после того, как группа инвесторов получила доли в американской структуре TikTok под названием TikTok USDS Joint Venture. В эту группу входят технологическая компания Oracle, инвестиционные фирмы Silver Lake и MGX.

Ранее WSJ уже сообщала, что администрация США получит «многомиллиардное вознаграждение» за свою роль в достижении договоренности. Теперь издание уточнило размер фактических выплат — $10 млрд.





Для понимания масштаба этой суммы стоит учесть оценку американского подразделения сервиса. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнс, стоимость TikTok в США составляет $14 млрд. То есть выплата администрации может составлять значительную часть от оценки всей американской структуры компании.

Это не первый случай, когда администрация Трампа участвует в крупных корпоративных сделках. В прошлом году правительство инвестировало $8,9 млрд в производителя чипов Intel и получило почти 9% акций компании.

Кроме того, администрация получала и другие масштабные активы. В мае прошлого года правительство Катара передало США самолет Boeing 747-8 в качестве подарка.

Сделка вокруг TikTok демонстрирует, насколько большие финансовые интересы могут сопровождать регуляторные решения в сфере технологий. Если выплаты действительно достигнут $10 млрд, это станет одним из самых заметных финансовых результатов правительственного посредничества в истории технологических сделок. Также возникает вопрос о дальнейшем использовании этих средств.

Источник: engadget