Чехи показали скетчи экстерьера и интерьера электрокроссовера Skoda ENYAQ iV, полноценная презентация модели состоится 1 сентября

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В мае текущего года чешский автопроизводитель Skoda провел презентацию электрокроссовера Skoda ENYAQ iV на платформе VW MEB, раскрыв все технические подробности новинки. При этом экстерьер и интерьер новинки тогда так и не показали, скрыв его за камуфляжем. Полноценный анонс модели состоится уже через три недели, 1 сентября 2020 года, а пока дизайнеры ENYAQ решили подогреть интерес публики скетчами новинки.

Дизайнеры Skoda ENYAQ iV отметили, что электрокроссовер получит динамичный эмоциональный силуэт с инновационными пропорциями, при этом сохранит типичную для бренда Skoda практичность. В частности, приподнятая радиаторная решетка, короткий капот и длинная колесная база с постепенно ниспадающей крышей позволили увеличить полезное пространство салона. Коэффициент аэродинамического сопротивления на уровне 0,27 характерен скорее для седанов, чем для кроссоверов.

Строгие линии и плоские поверхности новинки перекликаются с решениями моделей Scala и Octavia, при этом особенности платформы VW MEB позволили внести несколько важных изменений. Это, в частности, огромный 585-литровый багажник, дополнительное место для хранения в центральной консоли и больше места для пассажиров на заднем ряду.

В отделке салона широко используются переработанные материалы, а на передней консоли можно увидеть отдельный крупный мультимедийный экран, выступающий над поверхностью рабочей панели.

Напомним, что электрокроссовер Skoda ENYAQ получит пять версий с различной мощностью и запасом хода. В частности, стартовая версия Skoda ENYAQ iV 50 оснащается электродвигателем мощностью 109 кВт и батареей на 55 кВтч (доступно 52 кВтч), которой достаточно для запаса хода 340 км по циклу WLTP. Далее следует вариант Skoda ENYAQ iV 60 с батареей 62 кВтч (доступно 58 кВтч) и запасом хода 390 км.

Средняя версия ENYAQ iV 80 получит один, но более мощный электродвигатель на задней оси на 150 кВт и батарею емкостью 82 кВтч (доступно 77 кВтч) — именно она позволит получить наибольший запас хода в 500 км по циклу WLTP. Такая же батарея емкостью 82 кВтч будет использоваться в двух старших полноприводных версиях электрокроссовера — 80X и vRS. Эти версии с двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 кВт и 225 кВт смогут разгоняться до 180 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 6,2 секунды. Ориентировочный запас хода для 80X и vRS идентичен и составляет 460 км.

Серийное производство электрокроссовера Skoda ENYAQ начнется уже в конце текущего года на основной фабрике компании в Млада-Болеслав (Чехия).

Источник: Skoda (1, 2)