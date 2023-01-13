Чехия начала отправку в Украину 120 модернизированных танков Т-72 — они будут поступать небольшими партиями в течение года

Премьер-министр Чехии Петр Фиала оставил свою подпись с пожеланиями на оружии одного из танков, которые были модернизированы его страной для ВСУ и сейчас направятся в Украину. В начале ноября 2022 года Чехия, Нидерланды и США договорились о модернизации 90 танков Т-72. Еще 30 машин через месяц предоставила неназванная африканская страна.

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По заявлению предприятия Excalibur Army, модернизация одного танка занимает 66 дней, танки будут готовы к передаче ВСУ со скоростью 1 машина в 4 дня – таким образом, поставки будут происходить небольшими партиями в течение 2023 года. В ходе модернизации Т-72 получат более мощный двигатель, динамическую защиту, тепловизоры и современные системы связи.

Со временем Украине и союзникам становится всё труднее находить в мире советские танки для модернизации и поставок. В единичных случаях, такие страны, как Ангола, готовы предоставить до 50 танков в обмен на поставку современных западных аналогов. Также, по сведениям французской прессы, запчасти для танков предоставляет Марокко. Программа Германии по замене в дружественных странах советских танков на Leopard 2 в обмен на поставку их в Украину фактически была сорвана для Польши, Словении и Словакии. Однако Чехии всё же удалось получить танки Leopard 2A4 в обмен на свои усилия.

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В свете решения Польши и Великобритании о предоставлении современных танков Украине, и создании для международного альянса, куда потенциально могут войти Германия, Финляндия, Швеция, Испания и другие страны, дальнейшие поставки советских танков больше не являются крайней необходимостью, хотя и желательны. Вопрос в том, смогут ли страны Европы обеспечить для Украины минимально необходимое количество танков в 300, озвученное главнокомандующим Валерием Залужным.

Источник: Defense Express