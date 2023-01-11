Украина получит танки Leopard 2 от Польши, ПВО и зенитные установки от Литвы – результат встречи президентов трех стран во Львове

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard 2 во время визита во Львов и встречи с президентом Зеленским. Во встрече также принимал участие президент Литвы Гитанас Науседа, который пообещал передать Украине системы ПВО и зенитные установки.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

По словам президента Польши, его страна приняла решение передать Украине роту танков Leopard 2. В армиях мира размер танковой роты варьируется от 10 до 14. Вероятно, речь идет о 10 танках, на передачу которых намекала польская сторона ранее. Танки будут переданы в рамках международной коалиции – очевидно, ожидается аналогичная помощь и других стран.

Президент Гитанас Науседа объявил о решении Литвы передать Украине средства противовоздушной обороны и зенитные установки, без упоминания конкретной номенклатуры. Президент Литвы упомянул об оказании Украине военной помощи его страной с самых первых дней войны. Литва является одной из стран, передавших наибольшее количество вооружений в процентном отношении к собственному ВВП. Общая сумма литовской военной помощи Украине составляет 283 млн евро.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Также президенты Украины, Польши и Литвы подписали Совместную декларацию, в которой фиксируется поддержка польской и литовской стороной членства Украины в ЕС и NATO, когда это позволят условия.

Передача танков Leopard 2 – важный прецедент, открывающий такую возможность для других стран. Боевые машины изначально немецкого производства производятся, модифицируются и состоят на вооружении в более чем десяти странах – в первую очередь, в Европе. Не менее важным был бы и возможный шаг Германии в этом направлении – канцлер Шольц готов передавать Украине тяжелую бронетехнику только в коалиции с другими странами. Кроме Германии, помочь Украине танками высказывали готовность Финляндия, Швеция и Испания.

Представитель правительства Великобритании также подтвердил сегодня намерение ее правительства передать танки в Украину. На вооружении британской армии стоят танки собственного производства Challenger 2. В поддержку этого шага ранее высказывались члены правительства и парламента Великобритании.