Новости Наука и космос 25.09.2025 comment views icon

Черная дыра внутри звезды: телескоп Джеймса Уэбба открыл новый класс космических объектов

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Чорна діра всередині зірки: телескоп Джеймса Вебба відкрив новий клас космічних об’єктів

Астрономы с помощью телескопа им. «Джеймса Уэбба» обнаружили новый класс черных дыр,  настолько быстро увеличивающих массу, что плотный ореол газа вокруг них сияет подобно звезде.

Обнаружение подобных черных дыр может дать ответ на вопрос о природе загадочных «крошечных красных точек», впервые замеченных «Джеймсом Уэббом» в 2022 году. Сначала астрономы считали, что «крошечные красные точки» представляют собой массивные галактики, образованные еще на заре Вселенной. Позже загадочные объекты начали связывать с активными сверхмассивными черными дырами.

Однако до конца пока не ясно, представляют ли эти точки экзотические космические объекты, или же просто этап эволюции галактик и черных дыр. После их обнаружения астрономы назвали эти точки «разрушителями Вселенной», поскольку они казались слишком старыми для существования в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Поэтому астрономы вышли за рамки стандартных типов известных объектов, чтобы найти объяснение тому, что они могут представлять собой. 

«Одно из предположений заключается в том, что «Маленькие Красные Точки» — это чрезвычайно массивные и компактные галактики с интенсивным звездообразованием, что приводит к очень высокой плотности звезд в их ядрах. Другое предположение предполагает, что в их центрах находятся массивные черные дыры, которые часто кажутся «слишком массивными» по сравнению со звездной массой их галактик», — объясняет астрофизик из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики, не участвовавший в новом исследовании, Фабио Пакуччи. 

Первое предположение означает, что «Маленькие Красные Точки» — крошечные, но удивительно плотные галактики с активным звездообразованием, в которых происходят экзотические процессы, никогда до этого не наблюдавшиеся. Второе предположение означает, что эти точки — галактики, питающиеся от массивной черной дыры в центре, подобно активному галактическому ядру. Галактики, которые питаются от черных дыр в центре, совершенно не похожи на другие типы активных галактических ядер (квазаров), обнаруженных в ранней Вселенной.

В новом исследовании под руководством Анны де Граафф из Института астрономии Общества Макса Планка астрономы тщательно изучили необычную «маленькую красную точку», которая существовала через 1,8 млрд лет после Большого взрыва. Свету от этого объекта понадобилось 12 млрд лет, чтобы достичь Земли. Анализируя свет от этой точки, астрономы обратили внимание на внезапный скачок яркости, называемый бальмеровским разрывом. 

Чорна діра всередині зірки: телескоп Джеймса Вебба відкрив новий клас космічних об’єктів
Спектр света от древнего красного объекта, который может быть черной дырой, окруженной оболочкой горячего газа/Anna de Graaff et al

Хотя такой скачок яркости характерен для света от разных объектов, исследователи установили, что резкость наблюдаемого света не может быть объяснена наличием массивных галактик или типичных активных галактических ядер. Исследователи охарактеризовали изменения яркости как преувеличенную версию «маленькой красной точки» и назвали этот объект «Скала» из-за резкого скачка яркости в спектре. 

Эта особенность навела астрономов на мысль, не столкнулись ли они с чем-то принципиально неизвестным до этого. Яркость объекта предполагала наличие источника высокой энергии, а бальмеровский разрыв, как объяснила Анна де Граафф, возникает из-за плотного водорода при соответствующих температурах. 

«Звезды, подобные черным дырам, питают массивные черные дыры, окруженные плотным газом. Когда черные дыры поглощают вещество вокруг, они излучают много света и, следовательно, нагревают газ, заставляя его светиться и выглядеть как звезда. Главное отличие, конечно, заключается в том, что обычные звезды питаются энергией ядерного синтеза, чего здесь не происходит. Звезду-черную дыру можно представить как горячий объект, окутанный сверхплотной оболочкой», — отмечает Анна де Граафф. 

По мнению Фабио Пакуччи, другие «крошечные красные точки» могут иметь схожие признаки с объектом под названием «Скала», которые могли остаться незамеченными из-за ограничений во время наблюдения. Однако гипотеза черной дыры-звезды все еще находится на начальной стадии развития. Для проверки надежности этого сценария нужно гораздо больше наблюдений и мониторинг этих объектов в динамике поможет дифференцировать сценарии.

«Мы пока не уверены, как они эволюционируют в популяцию черных дыр, которую мы наблюдаем сегодня. Поскольку количество маленьких красных точек уменьшается в более поздние космические эпохи, эта фаза должна быть кратковременной», — замечает Анна де Граафф. 

Далее астрономы будут использовать JWST для изучения более ярких «маленьких красных точек», чтобы понять их детальную структуру. Если они действительно окажутся черными дырами, это может помочь раскрыть еще одну загадку — столь стремительный рост черных дыр может объяснить появление сверхмассивных черных дыр в начале существования Вселенной. Истинная природа «маленьких красных точек» остается загадкой. Если во Вселенной будет обнаружено больше подобных черных дыр с плотным ореолом газа вокруг, исследователи смогут выяснить, действительно ли эти загадочные объекты являются экзотическими звездами, фазой роста массивной черной дыры или просто этапом эволюции галактики.

Спецпроекты
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні
Нові алгоритми обробки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: огляд двох моделей Phantom Ultimate від Devialet

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics

Источник: LiveScience

Популярные новости

arrow left
arrow right
Мой красный — это ваш красный. Исследование доказывает, что люди видят цвета одинаково
"Джеймс Уэбб" смотрит в прошлое: найдена галактика почти без тяжелых элементов
Нильс Бор победил Эйнштейна: ученые создали дифракционную решетку из «замороженных» атомов, которые рассеивают фотоны по одному
Как в "Аватаре": растения, светящиеся разными цветами, могут заменить ночные лампы
Астероид размером с небоскреб, грозящий столкновением, приблизится к Земле 18 сентября
"Трехмерное" время может стать долгожданной "теорией всего", — исследование
Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным
Хвост павлина скрывает лазер, — исследование
Визуальный микрофон считывает звук с микроколебаний освещенных предметов
Новые глазные капли улучшают зрение на два года
Эволюция людей продолжается, но уже не через генетику, — гипотеза
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
Онкология молодеет: количество больных раком до 50 лет растет с 1990-х
Две кометы появятся на небе в октябре — как увидеть
Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем
"Новое окно во Вселенную": ученые зафиксировали самые четкие гравитационные волны и подтвердили многолетние теории
Жизнь на Марсе: NASA объявила о вероятных доказательствах
Астрономы нашли близнеца Земли в 41 световом году от Земли
Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году
Астрономы открыли источник питания гигантских звезд
Взрыв сверхновой V Sagittae можно будет наблюдать даже днем
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить