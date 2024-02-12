Черная дыра из нашей галактики вращается настолько быстро, что деформирует пространство-время в «футбольный мяч»

Сверхмассивный монстр скрывается в центре Млечного пути, и сейчас астрономы обнаружили, что он вращается настолько быстро, что превращает саму материю пространства-времени в форму футбольного мяча.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, масса искривляет пространство-время — четырехмерную «ткань», которая пронизывает Вселенную (то, что мы ощущаем как гравитацию). Это случается с любой массой: вы сами сейчас искривляете пространство-время, но едва заметно — другое дело, когда речь идет о чрезвычайно массивных объектах, таких как черные дыры или целые галактики. Во время такого процесса происходят странные вещи: галактики могут действовать как линзы, увеличивая яркие объекты позади и позволяя нам заглядывать дальше в космос, чем обычно.

Сейчас астрономы обнаружили, что сверхмассивная черная дыра, известная как Стрелец A* (Sgr A*) массой в 4 млн Солнц, расположенная в центре Млечного Пути, делает некоторые странные вещи с пространством-временем — объект вращается настолько быстро, что если посмотреть сбоку, кажется, что он трансформирует время-пространство вокруг себя в форму футбольного мяча.

Астрономы использовали рентгеновские данные телескопа Чандра и радиоданные обсерватории Very Large Array, чтобы вычислить скорость вращения Sgr A*, основываясь на движении материала вокруг нее. Их исследование показало, что черная дыра имеет угловую скорость примерно в 60% скорости света и угловой момент в примерно 90% скорости света.

Конечно, реальность не трансформируется без последствий. Быстрое вращение Sgr A* выбрасывает огромное количество энергии, которая может стимулировать отток материи вокруг черной дыры. Гигантские рентгеновские «дымари» над и под плоскостью нашей галактики свидетельствуют о том, что Sgr A* была намного активнее в прошлом и в будущем может снова взорваться.

«Хотя черная дыра сейчас и ведет себя тихо, наше исследование показывает, что в будущем она может нанести невероятно мощный удар по окружающей материи», — сказал Анан Лу, соавтор исследования. «Это может произойти через тысячу или миллион лет, или в течение нашей жизни».

Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в январе.

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Источник: New Atlas