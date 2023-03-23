Чешские волонтеры купили для Украины РСЗО RM-70 и 365 снарядов к ней за € 1,2 млн. В планах – удвоить количество ракет

Чешские волонтеры собрали 30 млн крон (€ 1,2 млн) для покупки РСЗО RM-70 в рамках инициативы «Подарок для путина». Установка и 365 ракет к ней в ближайшие недели отправится в Украину. Превысив планку сборов в 30 млн крон, волонтеры установили новую цель – 50 млн. Дополнительные средства пойдут на еще 365 ракет Установка стоит 17 млн крон, одна ракета стоит 88 тыс., в ракетном паке их 40.

Tak Přemysl je už skoro hotovej. Ještě měsíc a může vyrazit na frontu rozorat pár polí s russáckou armádou. https://t.co/RyCyPqJKpa pic.twitter.com/Ox6PNTQ0uZ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 23, 2023

Ракетная установка прошла капитальный ремонт на заводе STV Group в Поличке. Ее назвали Přemysl, в честь мифологического персонажа Пршемысла Пахаря – полный залп RM-70 способен «вспахать» примерно 3 га площади.

Реактивная установка RM-70 встала на вооружение ​​чехословацкой армии в 1971 году, но до сих пор остается очень эффективным оружием. Она является «клоном» РСЗО БМ-21 «Град» и использует те же 122-мм реактивные снаряды любой совместимой номенклатуры, но в отличие от оригинала несет на себе дополнительный пак на 40 ракет для быстрой перезарядки. Запас снижает время подготовки к следующему залпу до нескольких минут. Также возможна стрельба отдельными ракетами. Мобильность установки обеспечивает бронированное шасси Tatra T813 Kolos (8×8) с двигателем мощностью 270 л.с.

Ранее инициативой «Подарок для путина», основанной чешским бизнесменом Далибором Дедеком, для Украины были приобретены 15 зенитных установок Viktor на шасси Toyota, модернизированный танк T-72 и различные типы беспилотников. Кроме этого, инициатива участвует в финансировании обучения украинских военных в Чехии и уроков чешского языка жестов для украинцев с нарушениями слуха.

Источник: České Noviny