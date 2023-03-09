Новости Украина 09.03.2023 в 15:24

15 зенитных установок Viktor для Украины изготовили в Чехии – волонтеры собрали 90 млн крон. Еще 100 таких систем ПВО профинансировали Нидерланды

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Спаренные зенитные пулеметы Viktor поражают цели на расстоянии до 2 км. Их мобильность обеспечивает шасси на основе пикапа Toyota. 15 комплексов уже практически готовы и прибудут в Украину до конца марта. Средства на их производство собрали чешские волонтеры в рамках акции «Подарок путину».

Установки ПВО Viktor произведены чешской компанией Excalibur Army. Они способны эффективно защищать инфраструктурные и другие объекты от ударных беспилотников и прежде всего актуальны для борьбы с Shahed и другими дронами-камикадзе, летающими на малой скорости и небольшой высоте.

Пулеметы заряжены 300 14,5 мм патронами, еще 300 зарядов находятся в запасе. Маневренность установки сочетается с возможностью передвигаться по бездорожью, оперативно перемещаясь к месту нанесения удара. Установки эффективно работают днем и ночью – они оснащены ночным и дневным прицелами. Также есть возможность прямого наведения и стрельбы по наземным целям.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды профинансируют производство 100 аналогичных установок в Чехии для передачи их Украине. Недорогие в производстве и эксплуатации комплексы позволят экономить заряды более дорогих и мощных систем ПВО. Решение об их производстве было принято Чехией и Нидерландами после консультаций с Украиной.

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