Четвероногий робот Boston Dynamics Spot поступил в продажу по цене от $74500





Компания Boston Dynamics ранее неоднократно демонстрировала возможности полезного применения её четвероногого робота Spot. Мы видели, как робот-собака использовался для сортировки пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19, пас овец и занимался сельским хозяйством.

Во всех этих случаях робот предоставлялся на условиях краткосрочной аренды в рамках программы Boston Dynamics Early Adopter Program. Но теперь ситуация меняется, и компании в США получили возможность приобрести робота Spot в своё владение. Робот-собака предназначен для коммерческого и промышленного использования, а заказы выполняются в соответствии с условиями Boston Dynamics, которые требуют «полезного использования» роботов.

Роботы будут доступны через онлайн-продажи, и заинтересованные стороны могут связаться с Boston Dynamics для уточнения цены. Отметим, версия Spot Explorer, созданная для разработчиков, желающих работать со Spot, предлагается по цене $74500. Дополнительные батареи и модули, такие как LIDAR, могут стоить от $4620 до $18450, соответственно.

«В Boston Dynamics мы потратили десятилетия, создавая и совершенствуя роботов с развитой мобильностью, ловкостью и интеллектом, потому что мы верим, что проворные роботы могут решать широкий спектр реальных проблем», — заявил председатель и основатель Boston Dynamics Марк Райбер. «Сочетание сложного программного обеспечения Spot и высокопроизводительной механической конструкции позволяет роботу выполнять сложную или опасную для человека работу. Теперь вы можете использовать Spot для повышения безопасности людей в средах и задачах, где традиционная автоматизация не смогла достичь успехов».

Источник: Engadget