Робот-собака от Boston Dynamics учится пасти овец и заниматься сельским хозяйством [Видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Робот-собака Spot от американской Boston Dynamics продолжает осваивать новые профессии. Новозеландская компания Rocos, занимающаяся робототехникой, поделилась весьма занимательным роликом — в нем показано, как робопёс… выпасает овец на травянистых пастбищах и помогает по сельскому хозяйству. Этот ролик, который можно посмотреть, служит наглядной демонстрацией того, чего в конечном итоге Rocos и Boston Dynamics планируют достичь в рамках заключенного партнерства.

Говоря конкретнее, в рамках сотрудничества Rocos планирует разработать программную платформу, которая позволит дистанционно управлять Spot и достичь необходимого уровня автоматизации, чтобы роботы могли слаженно работать сообща и каждый выполнял свои задачи на благо сельского хозяйства.

В Rocos считают, что роботы Spot, в числе прочего, могут собирать урожай, проверять урожай или создавать карты в реальном времени. Теперь, когда Spot стал более проворным, может без проблем передвигаться по пересеченной местности и нести инфракрасные и LiDAR-камеры, все эти возможности можно реализовать. По крайней мере, в Rocos в этом уверены и готовы попытаться.

В Rocos, отмечают, что задействовав роботов в сельском хозяйстве можно повысить эффективность производства продуктов питания и точность оценки урожайности, одновременно снизив нагрузку на работников.

Четвероногий робот Boston Dynamics Spot постоянно учится каким-то новым трюкам. Например, не так давно один из роботов помогал удаленно обследовать пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19, а другой патрулировал парки в Сингапуре, контролируя соблюдением безопасной дистанции между посетителями.

Источник: Engadget