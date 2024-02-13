Chrysler выпустила несвойственный для нее футуристический концепт Halcyon

Chrysler, которой в следующем году исполнится 100 лет, когда-то выпускала разнообразные модели, но сейчас она больше известна своими минивэнами Pacifica. Но сейчас компания сделала смелое заявление на будущее, представив концепт-кар, который настолько далек от минивэна, насколько это вообще возможно.

Chrysler Halcyon — это концепт высокотехнологичного родстера с электрической силовой установкой и полностью автономными возможностями. И хотя автопроизводитель не планирует запускать его в производство, Halcyon призван продемонстрировать, что компания еще жива и думает о будущем.

Chrysler намерен продавать только электромобили с 2029 года, и Halcyon послужит демонстрацией того, как компания будет внедрять технологии будущего.

Halcyon сочетает в себе ряд технологий материнской компании Chrysler, Stellantis, включая операционную систему STLA Brain, систему помощи водителю STLA AutoDrive и информационно-развлекательную систему STLA SmartCockpit. Концепция Halcyon призвана объединить все эти продукты вместе как единую унифицированную систему.

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Искусственный интеллект играет важную роль в этой концепции, так же как и дополненная реальность и связь между автомобилем и окружающей средой. Это включает в себя голосовых помощников с искусственным интеллектом, предиктивную навигацию и обновление программного обеспечения по воздуху. Chrysler Halcyon — будет запоминать привычки водителя на основе предпочтений и может заблаговременно вносить изменения в такие вещи, как система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда он будет садиться в автомобиль.

Также есть куча визуальных и аудио функций, которые помогут создать дзен-среду. А в полностью автономном режиме руль и педали откидываются, чтобы иметь возможность удобнее расположить сиденье.

Представители Chrysler признали, что компании все еще есть над чем работать, прежде чем сможет предложить полную автономию своим клиентам. «Функциональность автономного вождения, очевидно, достаточно развита на уровнях 2 и 2 плюс. Когда мы переходим к 3-му и 4-му уровням, нам еще нужно проделать определенную работу над разработкой, чтобы водитель мог полностью отключить руки и глаза и при этом соответствовать требованиям безопасности, которым мы должны соответствовать».

Среди других футуристических и непроверенных функций — технология динамической беспроводной передачи энергии (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT) для беспроводной подзарядки автомобиля во время движения, обеспечивающая неограниченный радиус действия. Идея в том, что во время движения по дорогам с индуктивной зарядкой, если такую удастся найти, Halcyon будет заряжаться. Chrysler заявляет, что концепт оснащен 800-вольтовой литий-серной батареей, которая, по оценкам компании, имеет на 60 процентов меньший углеродный след, чем другие батареи для электромобилей.