Что показали на Future Games Show 2024: Civilization 7, продолжение Greedfall и Atomfall и Atomfall

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21 августа состоялась презентация Future Games Show в рамках фестиваля Gamescom 2024. Организаторы представили много трейлеров и новостей о видеоиграх. Собрали самые интересные из них.

Mars Attracts

Шоу открыла мировая премьера Mars Attracts — симулятора строительства парка развлечений на Марсе. Игра выйдет в 2025 году. Страница игры в Steam здесь.

The Explorator

The Explorator — шутер, который сочетает 2D-анимацию с 3D-мирами. Игроки будут исследовать затерянный город и сражаться с гоблинами. Демо-версия уже доступна в Steam.

Sid Meier’s Civilization VII

Онлайн-курс "Мікросервісна архітектура" від robot_dreams. Навчіться проєктувати й будувати розподілені системи з нуля, організовувати команди розробників, а також здійснювати міграцію моноліту і моніторинг мікросервісів. Детальніше про курс

Гвендолин Кристи озвучит Sid Meier’s Civilization VII. Команда Firaxis Games показала видео о создании мира игры. Игра выйдет 11 февраля 2025 года на ПК и консолях. Подробнее об игре мы писали здесь.

Greedfall 2: The Dying World

Разработчики показали геймплей Greedfall 2: The Dying World — продолжение ролевой игры 2019 года. Игра выйдет в ранний доступ Steam 24 сентября.

Atomfall

Бен Фишер из Rebellion рассказал об Atomfall — шутер от первого лица в Йоркшире 1950-х годов после ядерной катастрофы. Игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation и Xbox в 2025 году.

Онлайн-курс "Мікросервісна архітектура" від robot_dreams. Навчіться проєктувати й будувати розподілені системи з нуля, організовувати команди розробників, а також здійснювати міграцію моноліту і моніторинг мікросервісів. Детальніше про курс

Croak

Разработчики Cuphead и Rick and Morty представили Croak — мультипликационный платформер для ПК (Steam).

Monaco 2

Monaco 2 продолжает кооперативную игру об ограблении 2013 года. Новый трейлер показал главных героев игры для ПК (Steam).

Ravenswatch

Создатели Curse of the Dead Gods анонсировали Ravenswatch — кооперативный экшн-рогалик. Игра выйдет из раннего доступа 26 сентября, а версия для консолей — осенью. Страница игры в Steam здесь.

Zero Space

Zero Space стратегия в реальном времени, созданная с советами профессионалов Starcraft. Решения игроков изменят судьбу галактики. Игра выйдет на ПК (Steam).

Will: Follow The Light

Will: Follow The Light — приключенческая игра в суровом мире. Она выйдет на ПК (Steam) и консолях в 2025 году.

Akimbot

Akimbot — платформер о напарниках-копах в стиле Ratchet and Clank. Игра выйдет 29 августа на ПК (Steam) и консолях.

Exoborne

Exoborne — шутер с открытым миром и сложными погодными условиями. Игра выйдет на ПК (Steam) и консолях. Игроки могут записаться на тестирование на официальном сайте.

Retrieval

Future Games Show на Gamescom завершилась мировой премьерой трейлера Retrieval, кинематографического хоррора от 333 Studios. Дату выхода игры объявят позже. Страница в Steam здесь.

Посмотреть все трейлеры можно на канале Future games show.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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