Atomfall получит сериал: создатели Fleabag экранизируют британский постапокалипсис

Британский постапокалиптический выживальщик Atomfall становится сериалом. Rebellion объявила о разработке телевизионной адаптации игры, и за проект взялась команда с впечатляющим портфолио.





Шоу разрабатывает Two Brothers Pictures — британская продюсерская компания, известная по сериалу Fleabag для BBC и криминальному триллеру The Assassin для Amazon Prime. Сценарий пишут братья Гарри и Джек Уильямсы, которые стоят за обоими этими проектами. Исполнительными продюсерами со стороны разработчика выступят братья Джейсон и Крис Кингсли — основатели и руководители Rebellion.

«Гарри и Джек продемонстрировали настоящую любовь к Atomfall и рассказали о собственных концовках, которые получили во время прохождения игры. Всегда приятно работать с людьми, которые разделяют страсть к созданию и рассказу хороших историй», — сказали братья Кингсли в официальном заявлении.

Atomfall вышел в марте 2025 года и стал самым успешным релизом в истории Rebellion. За первую неделю игра собрала 1,5 миллиона игроков на всех платформах. Действие разворачивается в альтернативной Британии 1962 года — в карантинной зоне вокруг ядерной катастрофы в Виндскейле, которая действительно произошла в 1957-м. Игрок оказывается в замкнутом мире с культистами, мутантами, секретными правительственными фракциями и кучей моральных решений без очевидно правильного ответа.

В обзоре на Atomfall мы отмечали атмосферную свободу действий и нестандартную подачу истории как главные козыри игры — именно это делает Atomfall интересным материалом для экранизации. С тех пор вышли два сюжетных DLC — Wicked Isle і The Red Strain, которые существенно расширили лор и добавили новые конечности.





Пресс-релиз пересказывает сюжет оригинальной игры, но прямо не подтверждает, что сериал станет ее экранным пересказом. Скорее всего, Two Brothers Pictures расскажет собственную историю — либо из событий до катастрофы в Виндскейле, либо о параллельных обитателях карантинной зоны. Следовать за молчаливым протагонистом, который ползает по Озерному краю и изредка избивает людей крикетной битой, в телеформате было бы сложно.

Британская постапокалиптическая традиция в медиа всегда тяготела к более мрачному тону, чем американская — и это отличает Atomfall от того же сериала Fallout от Amazon. Пойдет ли шоу по этому пути или выберет более развлекательный формат — пока открытый вопрос.

Даты выхода и платформа пока не объявлены.

Источник: Rock Paper Shotgun