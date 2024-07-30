Что скрывает Солнце? Старинные рисунки математика раскрыли секрет 400-летней давности

Астрономы использовали наблюдения немецкого математика 17 века, чтобы определить состояние солнечного цикла в 1607 году, что может помочь разгадать загадку периода минимальной активности Солнца.

Международная группа ученых расшифровала астрономические рисунки 400-летней давности, что помогло раскрыть тайну солнечной активности того времени. Исследователи использовали наблюдения немецкого математика Иоганна Кеплера, сделанные в 1607 году, чтобы определить состояние 11-летнего цикла Солнца.

Иоганн Кеплер, родившийся в 1571 году, известен прежде всего как автор законов движения планет. Однако его вклад в астрономию не ограничивается только этим. Кеплер также проводил тщательные наблюдения за Солнцем, используя примитивный, но эффективный метод.

Для наблюдений за Солнцем Кеплер применял камеру-обскура. Это простое устройство, состоящее из небольшого отверстия в стене, сквозь которое проходит солнечный свет и падает на лист бумаги. Так ученый мог безопасно изучать изображение Солнца и зарисовывать его особенности.

Темные пятна, которые Кеплер зафиксировал на поверхности Солнца, на самом деле являются временными явлениями в фотосфере — видимом слое солнечной атмосферы. Эти участки выглядят темнее, потому что их температура ниже окружающих — около 3800 К (3500°C) против 6000 К (5700°C). Пятна возникают из-за сложного взаимодействия магнитного поля Солнца с его плазмой во время вращения звезды.

Группа исследователей под руководством Хисаши Хаякавы из Университета Нагои (Япония) применила современные методы анализа рисунков Кеплера. Ученые использовали закон Шперера, который описывает изменение широт формирования активных участков Солнца в течение солнечного цикла. Результаты показали, что наблюдения Кеплера пришлись на конец солнечного цикла, который предшествовал периоду значительного снижения солнечной активности.

Полученные данные могут помочь астрономам лучше понять длительные периоды минимальной солнечной активности, в частности так называемый минимум Маундера (1645-1715 годы). Этот загадочный этап в истории Солнца до сих пор вызывает много вопросов у специалистов. Новая информация приближает ученых к разгадке причин долговременных изменений в поведении нашей звезды и их влияния на земной климат.

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Источник: Sciencealert, Universetoday