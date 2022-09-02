Что Зеленский ответил на петицию о легализации эротики и порно?

Держите чисто пятничную новость – Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призывают легализовать в Украине эротику и порно. Глава государства сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть этот вопрос и проинформировать о результатах, говорится на сайте президента.

Соответствующую петицию, поднимающую вопрос о легализации эротики и порно в Украине, зарегистрировали на сайте Офиса президента 4 июля 2022 года. И вот сейчас появился официальный ответ. Саму суть мы уже передали в первом абзаце новости — Президент четко указал, что органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица должны действовать исключительно руководствуясь Конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами, сославшись на Закон Украины «Про захист суспільної моралі» как основной, регулирующий производство и обращение в любой форме предметов и продукции порнографического характера.

Президент отметил, что именно Кабмин обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера, а также координирует и контролирует представителей исполнительной власти в этой сфере. Именно поэтому глава государства решил обратиться к премьеру с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах. Иными словами, дальше все зависит от инициативности Кабмина по наболевшему вопросу декриминализации и выводу порнографии из тени.

Автор петиции Тарас Сиромский пытался привлечь внимание Президента к многочисленным злоупотреблениям со стороны правоохранителей, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Собственно, можно вспомнить недавний резонансный случай — в Полтавской области харьковчанку приговорили к трем годам условно и 12 356 грн штрафа за распространение нюдсов в Telegram. Также известно о многочисленных случаях , когда правоохранители за деньги налогоплательщиков проводят «контрольные закупки» порнографического материала для поиска таких «преступников» из OnlyFans. И одновременно Председатель Комитета ВР по финансам и налогам Даниил Гетманцев хвастается поступлением в бюджет сотен тысяч долларов налогов от того же OnlyFans.