Американский билетный сервис Fandango поделился новым изображением из фильма «Чужой: Ромул». События свежей части саги будут происходить между оригинальным фильмом «Чужой» и «Чужими» (во множественном числе, второй фильм). Режиссер Феде Альварес ранее работал над лентами «Не дыши» и «Зловещие мертвецы».

События фильма «Чужой: Ромул» будут разворачиваться вокруг группы космических колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами, «героями» всех предыдущих. Таким персонажам, как Рейн Керрадайн (Кейли Спэни), Энди (Дэвид Йонссон) и Тайлер (Арчи Рено), придется столкнуться с их собственными страхами, когда пришельцы проникнут на их корабль, а в тенях скрываются новые существа. Как и другие главные герои этих фильмов до них, команда корабля в «Чужом: Ромул» должна использовать свои научные знания, чтобы выжить и победить монстров, которые их убивают.

Новое изображение из «Чужой: Ромул» демонстрирует, как визуальный язык оригинальных фильмов вдохновляет будущий сиквел. Режиссером первой истории о чужих стал Ридли Скотт, фильм вышел на экраны в 1979 году. Лента с Сигурни Уивер в роли Рипли в свое время доказала, что зрители готовы к новой волне научно-фантастических ужасов. Фильм был настолько успешным, что привел к созданию нескольких историй в мире с чужими, а также кроссовера с серией фильмов «Хищник».

Феде Альварес написал сценарий к «Чужой: Ромул» вместе с Родо Саягесом, который работал с режиссером в прошлом. В фильме играет Изабела Мерсед, которую недавно можно было видеть в роли Ани Корасон в ленте «Мадам Паутина». «Чужой: Ромул» станет первым фильмом франшизы, выпущенным на большом экране после «Чужой: Завет» 2017 года. Новая часть истории выйдет в украинских кинотеатрах 15 августа.

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Источник: Collider