Ксеноморфы возвращаются в первом тизере фильма «Чужой: Ромул» — перезапуске франшизы от Феде Альвареса

Создатель оригинального «Чужого» Ридли Скотт выступает продюсером.

Феде Альварес («Зловещие мертвецы», «Не дыши») срежиссировал «Чужой: Ромул» по сценарию, который написал вместе со своим постоянным партнером Родо Саягесом — на основе персонажей, созданных Дэном О’Бенноном и Рональдом Шусеттом.

Действие фильма (фактически интерквела) происходит между событиями оригинального фильма Скотта 1979 года и сиквела «Чужие» Джеймса Кэмерона 1986 года, показывая «группу молодых колонизаторов космоса, которая сталкивается лицом к лицу с самой ужасной формой жизни во Вселенной».

Главные роли у Кейли Спейни («Присцилла»), Изабелы Мерсед («Одни из нас»), Арчи Рено («Тень и кость»), Эйлин Ву, Спайка Фирна и Дэвида Джонсона.

Тизер фильма «Чужой: Ромул» начинается с воспроизведения начальной сцены оригинального фильма, когда камера медленно перемещается внутри космического корабля. Он и сам немного похож на оригинальный «Ностромо», и Альварес недавно подтвердил, что это было сделано специально.

В целом «Чужой: Ромул» стал восьмым фильмом во франшизе «Чужой» и девятым, в котором задействованы ксеноморфы (если учитывать кроссовер «Чужие против Хищника»).

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Релиз в кинотеатрах запланирован на 16 августа 2024 года.

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