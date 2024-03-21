Новости Кино 21.03.2024 в 10:49 comment views icon

Ксеноморфы возвращаются в первом тизере фильма «Чужой: Ромул» — перезапуске франшизы от Феде Альвареса

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Ксеноморфы возвращаются в первом тизере фильма «Чужой: Ромул» — перезапуске франшизы от Феде Альвареса

Создатель оригинального «Чужого» Ридли Скотт выступает продюсером.

Феде Альварес («Зловещие мертвецы», «Не дыши») срежиссировал «Чужой: Ромул» по сценарию, который написал вместе со своим постоянным партнером Родо Саягесом — на основе персонажей, созданных Дэном О’Бенноном и Рональдом Шусеттом.

Действие фильма (фактически интерквела) происходит между событиями оригинального фильма Скотта 1979 года и сиквела «Чужие» Джеймса Кэмерона 1986 года, показывая «группу молодых колонизаторов космоса, которая сталкивается лицом к лицу с самой ужасной формой жизни во Вселенной».

Главные роли у Кейли Спейни («Присцилла»), Изабелы Мерсед («Одни из нас»), Арчи Рено («Тень и кость»), Эйлин Ву, Спайка Фирна и Дэвида Джонсона.

Тизер фильма «Чужой: Ромул» начинается с воспроизведения начальной сцены оригинального фильма, когда камера медленно перемещается внутри космического корабля. Он и сам немного похож на оригинальный «Ностромо», и Альварес недавно подтвердил, что это было сделано специально.

В целом «Чужой: Ромул» стал восьмым фильмом во франшизе «Чужой» и девятым, в котором задействованы ксеноморфы (если учитывать кроссовер «Чужие против Хищника»).

English For Tech course.
Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Дійзнайтеся більше

Релиз в кинотеатрах запланирован на 16 августа 2024 года.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить