Ciao, Nova Post! «‎Новая почта» открыла первое отделение в Италии — и 80-е в Европе в целом

Первое отделение Nova Post уже работает в Милане, еще два планируют открыть в Риме и Неаполе в ближайшее время.

Италия стала одиннадцатой европейской страной, где заработала Nova Post. В настоящее время в Европе у почтового оператора открыто 80 отделений.

«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное 80-е отделение Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открытие отделения еще в Риме и Неаполе в ближайшее время. За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 млн посылок, но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах», — рассказал Александр Лисовец, СЕО Nova Post Europe.

Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2). Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Во время торжественного открытия отделения отправили первую посылку — открытку от маленьких украинцев отцу в Краматорск.

Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней, а стоимость стартует от 21 евро:

документы — 21 евро

21 евро посылки до 2 кг — 22 евро

22 евро посылки до 10 кг — 27 евро

27 евро посылки до 30 кг — 45 евро

45 евро грузы от 30 до 100 кг — 1,7 евро на каждый килограмм.

Также для клиентов доступна курьерская доставка по любому адресу по всей Италии — услугу можно заказать через сайт и мобильное приложение. За курьерскую доставку необходимо оплатить дополнительно — еще 4 евро для отправок до 30 кг или 10 евро за каждые 100 кг.

В настоящее время Nova Post вышла на рынок 11 европейских государств: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.