«Метаморфоз»: Концепт электрокроссовера Renault MORPHOZ способен «растянуть» корпус, чтобы улучшить аэродинамику, объем салона и установить вторую батарею





Как и было обещано ранее, французы представили концепт электромобиля будущего Renault MORPHOZ. Самая интересная особенность новинки — способность трансформироваться между версиями «City» и «Travel», адаптируясь к условиям города и длительных поездок соответственно.

Концепт построен на модульной платформе CMF-EV, изначально разработанной исключительно для электрических моделей. Ее конструкция предусматривает плоскую батарею под полом, что снижает центр тяжести и общую высоту электромобиля, а значит улучшает управляемость и аэродинамику. Компактный электродвигатель и отсутствие центрального тоннеля позволили заметно увеличить полезный объем салона, как для пассажиров, так и для багажа.

В режиме «City» длина электрокроссовера составляет 4,40 метра при колесной базе 2,73 метра, соответственно, в полу достаточно места для сравнительно небольшой батареи емкостью 40 кВтч (по данным производителя этого достаточно для запаса хода 400 км). При желании выехать за пределы города водитель может трансформировать модель в режим «Travel».

Для этого он посещает специальную станцию, где корпус в буквальном смысле удлиняется до 4,80 метров, а колесная база — до 2,93 метра. На этой же станции в электромобиль автоматически устанавливается дополнительный блок батарей Travel Extender на 50 кВтч, что дает суммарную емкость аккумуляторов в 90 кВтч и запас хода 700 км по трассе. За счет трансформации увеличивается пространство для ног и багажа, а также улучшается аэродинамика для поездок на длинные дистанции. Мощность единственного электродвигателя с приводом на переднюю ось увеличивается со 100 до 160 кВт.

Вернувшись обратно в город, владелец Renault MORPHOZ «сдает» ненужную дополнительную батарею на станцию, где она заряжается и в ожидании следующего клиента может запитывать другие объекты — станции подзарядки электроскутеров, уличное освещение, соседние дома и т.д. Кстати, батарея может подзаряжаться не только на станциях, но и с помощью беспроводной индукционной зарядки, причем как статической (в гараже или на парковочном месте), так и динамической (во время езды по специально оборудованной дороге).

Концепт Renault MORPHOZ также отличается распашными дверями, трансформируемым для большего удобства пассажиров салоном (переднее пассажирское кресло можно развернуть лицом к заднему ряду), поддержкой автономного вождения Level 3, необычной приборной панелью и другими деталями, типичными для футуристичных концептов.

Источник: Renault