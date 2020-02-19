Renault привезет на Женевский автосалон концепт MORPHOZ, серийный New Twingo Z.E. и «самый дешевый на рынке» электрический сити-кар Dacia

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За две недели до старта Женевского автосалона французский автопроизводитель Renault огласил свои планы по поводу данного мероприятия, где нашлось место футуристистическому концепту, серийному электромобилю и «самому дешевому на рынке» электрическому сити-кару.

Один из стендов компании на выставке будет полностью электрифицированным, там будет представлено сразу восемь моделей электромобилей.

Новый электрический концепт бренда получит название MORPHOZ, он призван «иллюстрировать видение мобильности будущего». В компании уверяют, что он предложит индивидуальный подход и адаптацию к потребностям, желаниям и модели использования каждого пассажира. Концепт-кар Renault MORPHOZ станет предвестником нового семейства электромобилей бренда, которое выйдет на рынок в ближайшие годы.

Как и было обещано, на выставке состоится мировая премьера компактного электрического автомобиля New Twingo Z.E. Также в очередной раз покажут новый Kangoo Z.E. Concept, серийную модель на его основе обещают показать уже в 2020 году.

Такие классические ДВС-модели бренда как Clio, Captur и Megane Estate получат опциональную гибридную платформу E-TECH. Спорткар Alpine A110 получит две новые лимитированные версии.

Один из самых громких анонсов достанется дочернему бренду Dacia — компания обещает представить «самый доступный на рынке на 100% электрический сити-кар». Модель выйдет в статусе шоу-кара, однако с учетом темпов развития электромобильного сегмента серийная модель вряд ли заставит ждать себя слишком долго.

Напомним, что в продуктовом портфеле Renault уже есть дешевый электромобиль — это кроссовер Renault City K-ZE, представленный на китайском рынке. Первый электромобиль Dacia может оказаться как перелицованным K-ZE, так и электрической версией одной из популярных моделей — Logan, Sandero или Duster.

Источник: Renault