Новости Игры 31.07.2025 comment views icon

Clair Obscur: Expedition 33 получила патч 1.3.0 — появилась кнопка «повторить» битву по аналогии Metaphor

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Clair Obscur: Expedition 33 получила патч 1.3.0 — появилась кнопка «повторить» битву по аналогии Metaphor

Sandfall Interactive выпустила патч 1.3.0 для Clair Obscur: Expedition 33. Главная фишка — новая кнопка «повторить попытку», которая появляется после поражения в бою.

Разработчики назвали ее одной из «самых запрашиваемых» функций. Она позволяет сразу перезапустить битву без возврата в меню или загрузки сохранения — все прямо на месте. Механика игры имеет некоторые общие черты с той, что была реализована в RPG Metaphor: ReFantazio от создателей Persona 3, 4 и 5.

Но это не единственное изменение. Патч также добавил:

  • Стоимость Lumina в очках прямо в меню способностей (Pictos) — чтобы проще планировать тактику.
  • Отдельные ползунки громкости — можно раздельно настроить звук для исследования и боя.
  • Автовоспроизведение диалогов вне кат-сцен — активируется прямо в настройках или во время разговоров.
  • Улучшение для дальтоников — значки на «пятнах» Луны теперь лучше читаются.

Вместе с тем появились новые режимы для DLSS и XeSS: поддержка генерации кадров и пониженной задержки для совместимых видеокарт. Помимо технической части разработчики «подтянули» достижения — будут правильно открываться трофеи «Экспедитор», «Пробиватель троп», «Знаток» и «Иди следом». Еще Sandfall убрала баг исчезновения журналов, если сохранение создавалось в момент их получения.

Патч затронул и боевую систему. Раньше «Термоперенос» Луны давал бонусный ход независимо от ситуации, но теперь это работает лишь при условии выполнения конкретных требований. Создатели запретили злоупотреблять этой механикой. Также устранен критический баг, который позволял создать почти бессмертного персонажа — комбинация «Второго шанса», «Блага исцеления» и «Защиты от смерти» больше не нарушает баланс боя.

Напоследок обновление в так называемом «что-то там 33» имеет ряд мелких, но полезных улучшений. Персонаж Роше теперь стабильно появляется после повторного входа в Каменные Волны — раньше он мог исчезать. Игроки больше не телепортируются за Монолит после загрузки, а высадка на Эскве проходит без ошибок со спавном. На Steam Deck туман в Летучем поместье больше не блокирует обзор, что делает игру более комфортной для портативного гейминга.

Разработчики пообещали улучшать игру в дальнейшем. Стоит напомнить, что Sandfall задумывалась над сиквелом, после того, как первая часть продалась тиражом в 3,3 млн за 33 дня.

Источник: Steam

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