Разработчики "Clair Obscur: Expedition 33" против Оливера Гея: чем закончился иск из-за названия игры

Французская студия Sandfall Interactive, известная по ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33, отказалась от юридических претензий к авторам комикса «L’Académie Clair-Obscur» после нескольких дней обсуждения конфликта в соцсетях.





Речь идет о ситуации, которая началась после того, как французский писатель и сценарист комиксов Оливер Гей сообщил в X, что получил письмо от юристов студии с требованием прекратить продажу своего графического романа. Причиной стало название — оно содержит тот же термин «Clair-Obscur», что используется и в названии игры.

По словам автора, в письме отмечалось, что комикс якобы может «пользоваться успехом игры». В то же время Гей объяснил, что идею книги предложил издательству еще в 2019 году, то есть задолго до релиза игры.

После волны обсуждений в соцсетях студия выступила с новым заявлением и сообщила, что отзывает требования своих юристов.





«Просим прощения за задержку с коммуникацией. Ситуация, инициированная юридическими представителями нашей студии, была для нас новой и сложной для управления. Их роль — защищать нас, в частности от контрафактной продукции. Но действия, инициированные в отношении комикса «L’Académie Clair-Obscur», опубликованного в январе 2026 года, не соответствуют нашей позиции».

Студия также подчеркнула, что поддержка художников и творчества является для нее одним из ключевых принципов, и пожелала успеха авторам комикса.

Сам художник назвал такое решение «большим облегчением» и «очень правильным шагом со стороны студии».

Напомним, что Clair Obscur: Expedition 33 — дебютная RPG французской студии Sandfall Interactive, которая вышла 24 апреля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S. Игру издала Kepler Interactive, а с первого дня она также была доступна в сервисе Xbox Game Pass.

События разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, стилистически вдохновленном Францией эпохи Belle Époque. По сюжету человечество живет под постоянной угрозой так называемой Художницы (Paintress). Раз в год она появляется возле гигантского монолита и рисует на нем число. После этого все люди соответствующего возраста исчезают. Это явление называют Gommage, и каждая новая цифра фактически означает сокращение жизни всего человечества.

Чтобы остановить этот цикл, люди отправляют экспедиции — добровольцев, которые пытаются добраться до Художницы. События игры сосредоточены на Экспедиции 33, которая отправляется в путешествие в год, когда на монолите появляется именно это число.

Механически игра сочетает пошаговые бои с элементами реального времени. Во время атак и защиты игрок может выполнять тайминговые действия — уклоняться, парировать удары или усиливать собственные атаки. Такая система стала одним из главных отличий Clair Obscur от традиционных JRPG и получила много положительных отзывов от критиков.

Для дебютного проекта небольшой студии успех игры оказался ошеломляющим. Команда Sandfall Interactive насчитывает всего несколько десятков разработчиков, но их RPG быстро стала одним из самых заметных релизов 2025 года. Продажи игры превысили 5 млн копий, а после волны наград и дополнительного внимания аудитории выросли еще больше.

Кульминацией этого успеха стала церемония The Game Awards 2025, где Clair Obscur: Expedition 33 получила главную награду — Game of the Year — и еще несколько отличий. Для студии это фактически закрепило статус игры как одного из самых громких релизов года.

Успех превратил Clair Obscur в полноценную новую франшизу. Разработчики уже выпускают обновления и открыто говорят о желании расширять вселенную игры, поэтому любые новости или споры вокруг бренда теперь быстро привлекают внимание сообщества.





