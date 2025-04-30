Японские геймеры переименовали Clair Obscur: Expedition 33 на «Что-то 33», потому что не могли выговорить название

«Что-то там 33» — ну как эта игра? Примерно так сейчас выглядит японский X/Twitter, потому что местные геймеры не воспринимают официальное название Clair Obscur: Expedition 33.

На японской стороне интернета можно увидеть термин «なんとか33», что буквально переводится как «Что-то 33». Оказывается игроки оттуда имеют большие проблемы с официальным названием проекта студии Sandfall Interactive. Поэтому им проще писать его так, будто они пытаются вспомнить, о какой игре вообще идет речь.

Причиной «чего-то там 33» стало сложное произношение из-за непривычных сочетаний букв. А также название игры считают слишком сложным из-за незнакомых слов и полного отсутствия удобного сокращения. Поэтому они решили пропустить ту «неважную» часть названия и перейти сразу к «33».

При этом фраза «Clair Obscur» — это французский художественный термин. Название происходит от французского слова chiaroscuro — художественный стиль, построенный на контрасте света и тьмы. Что явно намекает на сюжет игры, где отряд №33 с острова Люмьер должен спасти мир от Художницы, которая каждый год рисует число и стирает людей из мира живых.

Несмотря на такой забавный факт, игра уже становится популярной среди японских геймеров. Что абсолютно логично, поскольку Sandfall Interactive вдохновлялись японскими RPG вроде Persona и Final Fantasy. Такой подход сработал не только на японском рынке, а в целом — игра имеет одну из самых высоких оценок на Metacritic и ее с восторгом встретили игроки. Всего за три дня игра разошлась миллионным тиражом и продолжает продаваться.

Игра доступна с 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. Она также есть в Game Pass и«облаке» GeForce NOW.

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Источник: The Gamer / Automaton Media