Когда выйдет сиквел Clair Obscur: Expedition 33? Сценаристка не умеет, но старается держать секреты

Разработчик Sandfall Interactive представил свою первую игру, Clair Obscur: Expedition 33, которая стала одним из самых больших прорывов 2025 года, и сейчас всех интересует, будет ли сиквел и когда он появится.





Ответ на это пока неизвестен, а ведущая сценаристка игры Дженнифер Сведберг-Ен клянется держать секрет. Она сказала GamesRadar:

«Я не могу рассказать вам эти вещи. Если бы я рассказала, мне пришлось бы вас убить. Простите. Я бы с удовольствием рассказала людям, потому что, как знает мой муж, я не умею держать секреты».

Она добавила:

«Я люблю делиться информацией. Я просто хочу все рассказать всем. Но нет, я не могу. Очень жаль».

В мае 2025 года после выхода Expedition 33 руководитель Sandfall Франсуа Мерис заявил, что студия обязательно будет делать новую игру. Он говорил, что «не может дождаться следующего проекта», чтобы показать талант команды после того, как они научились работать вместе над Expedition 33. Как отмечалось, это была первая игра команды как группы. После огромного успеха Expedition 33 Мэрис отметил, что для следующей игры будут «более высокие ожидания».





Ранее Сведберг-Ен говорила, что Sandfall не стремится угождать игрокам в своих будущих проектах. Зато следующая игра студии будет той, которую команда сама хочет создать, а не тем, чего конкретно хотят фанаты.

«Я видела слишком много телевизионных шоу и книг, которые пытались угодить многим людям, и в процессе теряли сердце того, что создавалось. Поэтому мы чувствуем, что должны доверять своим инстинктам и продолжать верить в видение студии», — сказала Сведберг-Ен.

Expedition 33 от Sandfall Interactive установила беспрецедентный рекорд в глобальном игровом сезоне: по данным наблюдений на форуме ResetEra, игра получила по меньшей мере 436 наград «Игра года» от отдельных изданий и церемоний, опредив предыдущего рекордсмена Elden Ring (429 GOTY-наград) и став самым высоко оцененным проектом по этому показателю в истории видеоигр. Подсчет включает награды как от крупных индустриальных событий (The Game Awards, Golden Joystick, D.I.C.E., Game Developers Choice), так и отдельных медиа и голосований сообществ.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Expedition 33 разошлась более 5 миллионами копий, но это не охватывает общий масштаб игры, поскольку она также доступна для миллионов подписчиков Xbox Game Pass. После триумфа на The Game Awards 2025 продажи Clair Obscur: Expedition 33 продолжили расти: аналитики Alinea Analytics оценили, что игра пересекла отметку примерно 6 миллионов проданных копий, в основном благодаря существенному всплеску покупок на Steam (+76% после церемонии) и значительной волне новых игроков через Xbox Game Pass (более чем 52 000 первых запусков на этой платформе после наград).

Источник: Gamespot