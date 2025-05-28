Clair Obscur: Expedition 33 продала 3,3 млн копий за 33 дня — Sandfall заговорила о потенциальном сиквеле

С Clair Obscur: Expedition 33 произошла настоящая магия чисел — игру продали 3,3 млн раз всего за 33 дня после релиза. И Sandfall не будет на этом останавливаться.

Количество продаж подтвердил издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive. Но они не учитывали количество загрузок в Game Pass. Итак, даже несмотря на мощного конкурента — ремастер Oblivion от Bethesda — пошаговой RPG удалось вырваться вперед и стать хитом. Первый миллион проданных копий Clair Obscur собрала всего за три дня после выхода.

На фоне такого запуска Sandfall уже думает о потенциальном продолжении. Операционный директор Sandfall Interactive Франсуа Мерисс заявил, что команда планирует новый проект. По его словам, режиссер Гийом «имеет много идей для следующего проекта» и уже ждет, чтобы за них взяться. Кстати, именно он однажды решил, что ему надоела Ubisoft и взялся за создание этой хитовой RPG.

«Точно будет еще одна видеоигра», — говорит Франсуа Мерисс.

Каких-то деталей относительно сюжета или сеттинга пока нет, но в студии явно готовы поднять ставки. Пока что неизвестно, планируется ли сиквел или совсем другая игра. Но точно можно сказать, что после такого релиза команда стала опытнее, имеет большие финансовые возможности и доверие игроков. Неудивительно, что разработчики хотят ухватиться за шанс, пока Clair Obscur: Экспедиция 33 держится на волне успеха в жанре RPG. Хотя она могла стать совсем другой игрой, если бы разработчики не отказались от пришельцев и зомби.

Теперь остается ждать официального анонса или других деталей следующей игры от Sandfall. Также остается вопрос, выпустит ли студия DLC к Expedition 33? Сперва разработчики говорили, что планировали дополнение, но после бешеного успеха решили отложить планы и пересмотреть их. Хотя официального анонса нет, возможно, разработчики больше сосредоточатся на новом проекте, чтобы случайно не испортить то, что имеют. Или наоборот придут с еще лучшей идеей, чем была в начале.

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Источник: IGN / Tech4Gamers