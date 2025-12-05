Cloudflare, ты опять? Многие сайты в интернете сейчас недоступны, даже DownDetector

Работая над новостями, редакция ITC обнаружила, что многие их источники сейчас недоступны. Вместо сайтов можно увидеть сошибку 500 со словом Cloudflare.

Кажется, они сделали это снова. Сейчас не работают такие сайты, как Android Authority и VideoCardz, а из-за сбоя еще одного ресурса наши авторы даже не могут увидеть, о чем им сейчас писать. DownDetector не поможет узнать, что произошло, потому что он тоже прилег. Прошлый сбой сервиса наделал много шума и даже вызвал хаос на рынке криптовалют, а у Илона Маска не работал его X. Пятница не задалась, хотя это как посмотреть.

ОБНОВЛЕНИЕ, 11:30. Кажется, уже отошли: сайты, которые не работалы, теперь работают.

ОБНОВЛЕНИЕ, 11:35. Cloudflare официально сообщила о сбое.