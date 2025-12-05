Новости WTF 05.12.2025 comment views icon

Cloudflare, ты опять? Многие сайты в интернете сейчас недоступны, даже DownDetector

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Cloudflare, ти знову? Багато сайтів в інтернеті наразі недоступні, навіть DownDetector

Работая над новостями, редакция ITC обнаружила, что многие их источники сейчас недоступны. Вместо сайтов можно увидеть сошибку 500 со словом Cloudflare.

Кажется, они сделали это снова. Сейчас не работают такие сайты, как Android Authority и VideoCardz, а из-за сбоя еще одного ресурса наши авторы даже не могут увидеть, о чем им сейчас писать. DownDetector не поможет узнать, что произошло, потому что он тоже прилег. Прошлый сбой сервиса наделал много шума и даже вызвал хаос на рынке криптовалют, а у Илона Маска не работал его X. Пятница не задалась, хотя это как посмотреть.

ОБНОВЛЕНИЕ, 11:30. Кажется, уже отошли: сайты, которые не работалы, теперь работают.

Cloudflare, ти знову? Багато сайтів в інтернеті наразі недоступні, навіть DownDetector

ОБНОВЛЕНИЕ, 11:35. Cloudflare официально сообщила о сбое.

Cloudflare, ти знову? Багато сайтів в інтернеті наразі недоступні, навіть DownDetector

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить