Corsair iCue и Hyte Nexus: «интеллектуальные системы для революции в сборке ПК» – всего лишь комбинация контроллеров, датчиков, кулеров и подсветки

Corsair и Hyte задались целью преобразить сборку ПК с помощью «умных» компонентов. Компании готовят к выпуску интеллектуальные системы охлаждения, регулировки температуры и подсветки, оснащенные соответствующими аксессуарами.

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На выставке Computex Corsair представила концентратор iCue и систему охлаждения, которые должны «навсегда изменить то, как работает сборка ПК». Звучит пафосно, но по сути речь идет о комплекте корпусных вентиляторов и водного охлаждения Hydro X, подключенных к управляющему центру System Hub.

«Встроенный микроконтроллер в каждом отдельном компоненте iCUE Link действует как «мозг», который взаимодействует с System Hub, обеспечивая скачок в уровне системного интеллекта», — рассказывают в Corsair.

Каждый вентилятор QX размером 120 мм и 140 мм якобы имеет собственный «мозг» – так в компании назвали обыкновенный датчик температуры. На основании его показаний система регулирует обороты. Контроллер поддерживает до 7 вентиляторов, все они соединяются с ним проводами, а сам он питается от единого разъёма и соединяется с компьютером единственным кабелем PCIe.

Hyte также предлагает множество компонентов под брендом Powered by Nexus вместе с контроллером Nexus Link, который также подключается к ПК единым кабелем. Вентиляторы Hyte тоже оснащены датчиками температуры, но дополнительно у них есть датчики ориентации. Hyte декларирует универсальность своего комплекта и поддерживает работу со сторонними компонентами, включая RGB-клавиатуры.

Старший директор Corsair Гарри Батлер заверил журналистку PC Gamer, что новый iCue ни в коем случае не является еще одной попыткой хайпа на теме ИИ с целью продать дополнительные компьютерные аксессуары. Но как мы видим, представленные системы –комбинация хорошо известных и простых технологий.

Сейчас многие, даже недорогие, корпуса компьютеров оснащены контроллерами подсветки со встроенными режимами и возможностью гибкого управления системой охлаждения из ОС несколькими вентиляторами. Они подключаются к ПК через стандартизированные ARGB и другие разъемы. Реобасы для контроля оборотов кулеров, механические или электронные, выпускаются уже десятки лет. Материнские платы и видеокарты неплохо справляются с регулировкой температуры. Так что несмотря на громкие слова об интеллекте, системы Corsair и Hyte представляют собой всего лишь еще один набор аксессуаров для энтузиастов дизайна компьютерных кейсов.

Источник: PC Gamer