PNY и Cooler Master создали монструозную видеокарту RTX 4090 с двумя 120 мм вентиляторами на 4,5 слота

PNY и Cooler Master совместно разработали видеокарту RTX 4090 VERTO ARGB Dual Fan. Модель оснащена двумя 120 мм вентиляторами Cooler Master Mobius 120P ARGB белого или черного цвета. Ради размещения серьезной системы охлаждения пришлось пожертвовать местом – видеокарта занимает 4,5 слота. Это компенсирует относительно небольшая длина 30,5 см.

Курс IT-рекрутер. Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають . Хочу на курс

Решетка с разъемами займет три слота на задней панели, хотя это не сделает более свободными еще полтора. Толщина 8,9 см делает PNY RTX 4090 VERTO ARGB Dual Fan одной из самых толстых на рынке. Она толще, чем ASUS RTX 4080, снабженной 120 мм вентиляторами Noctua (310х144,8х87,5 мм).

Пока ни PNY, ни Cooler Master не подтвердили серийного выхода видеокарты, ее можно считать концептом. Возможно, она получит какие-то оптимизации размера к началу серийного выпуска. Положительный опыт ASUS и Noctua и интерес энтузиастов говорят о вероятном коммерческом успехе.

Источник: VideoCardz