Технология AirJet охлаждает мини-ПК Zotac Zbox Pico за $499 без вентиляторов и массивных радиаторов

Представленная на CES 2023 технология охлаждения компонентов ПК от компании Frore Systems обрела промышленное воплощение. На выставке Computex 2023 компания Zotac объявила, что к концу этого года выпустит в продажу мини-ПК с охлаждением AirJet по цене $499.

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Zotac Zbox PI430AJ Pico с AirJet – совсем не тот мини-ПК, о котором мечтают энтузиасты. Маломощный компьютер с твердотельным накопителем предназначен в первую очередь для периферийных вычислений, интернета вещей, электронных вывесок и других цифровых устройств.

Компьютер оснащен процессором Intel Core i3-N300 мощностью 7 Вт с номинальной частотой 800 МГц, встроенной графикой, 8 ГБ памяти LPDDR5, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet, тремя USB 3.2 со скоростью 10 Гбит/с и еще одним DP 1.4 через USB-C. У серийных устройств не будет прозрачного корпуса, как на фото: они будут черными.

Особенность в том, что без системы AirJet Zotac вряд ли удалось бы создать такую безвентиляторную конфигурацию. Модели Pico ранее выпускались с более медленными процессорами Intel Celeron, а непосредственный предшественник этого компьютера, модель PI336, был признан неспособным поддерживать пиковую производительность – хотя Zotac превратила весь его корпус в ребристый радиатор.

На инфракрасном снимке PI430AJ Pico видно, что AirJet действительно работает: система охлаждения выводит тепло за пределы корпуса. Компания пока не позволяет никому заглядывать внутрь СО, но объясняет принцип работы:

«Внутри охладителя находятся вибрирующие мембраны. Их вибрация создает всасывающую силу, которая втягивает воздух сверху через пылезащитный кожух во входные отверстия, а затем толкает его вниз с высокой скоростью. Воздух сталкивается с медным распределителем тепла в нижней части, насыщается теплом от процессора и выбрасывается наружу». Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

Сила всасывания 1750 Па в 10 раз больше создаваемой вентиляторами. Для вывода горячего воздуха даже не нужны специальные отверстия – он хорошо выходит через естественные щели. Минимум отверстий позволит создавать пылезащищенные ПК. При этом непосредственный отвод тепла номинально невелик – всего 8,75 Вт, но охлаждение более эффективно за счет быстрых потоков воздуха в корпусе. Система способна эффективно охлаждать Steam Deck мощностью 15 Вт.

Принцип работы AirJet не выглядит интуитивно понятным, да и потребляет система крайне мало – всего 1 Вт. Тем не менее редактор и один из основателей The Verge Шон Холлистер убедился в ее работе во время своего визита в Frore. К тому же система не является полностью бесшумной, но ее звук несравненно тише обычных кулеров.

AirJet Mini подходит не для всех типов ПК. Просто заменить обычные системы охлаждения не получится – требуется специальная микросхема управления, встроенная в матплату. Внутренняя компоновка устройства должна способствовать или легко адаптироваться к созданию правильного воздушного потока.

Потенциально ПК могли бы быть стать не только тише, но и тоньше – систему тепловых трубок и вентиляторов заменили бы медные радиаторы с AirJet. При этом масштабируемость системы охлаждения не увеличивала бы толщину устройства. Существуют прототипы ноутбуков, работающие с несколькими AirJet лучше, чем со штатными вентиляторами. Кроме Zotac, у Frore есть клиенты, планирующие анонсировать другие устройства до конца года.

Источник: The Verge