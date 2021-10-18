Crucial презентувала новий SSD-накопичувач MX500 ємністю 4 ТБ

Компанія Crucial розширила серію твердотільних накопичувачів, презентувавши новинку — SSD серії MX500 ємністю 4 Тбайта. Це перший твердотільний накопичувач з таким обсягом пам’яті, раніше серія була представлена ​​об’ємом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ.

У випадку з MX500 4 ТБ, Crucial продовжує використовувати флеш-пам’ять NAND від материнської компанії Micron, яка заощаджує три біта на слот (Triple Level Cells, TLC). Новий диск від Crucial володіє динамічним прискоренням запису даних, багатоступінчастими алгоритмами цілісності, адаптивним, тепловим та вбудованим захистом від втрати потужності, а також підтримкою сну пристрою.

Серія MX500 використовує 2,5-дюймовий корпус, SATA 6 Гбіт/с для передачі даних і контролери SM2258 від Silicon Motion. Для всіх ємностей від 250 ГБ до 4 ТБ Crucial вказує швидкість послідовної передачі 560 МБ/с при читанні і 510 МБ / с при записі. При цьому, MX500 на 4 Тб розрахований на 90000 операцій введення-виведення в секунду при довільному читанні / запису. Зручності у використанні додадуть підтримка TRIM, вбудована технологія самоконтролю та звітності (SMART), активне прибирання сміття та код виправлення помилок (ECC).

Разом із збільшенням ємності, Crucial також збільшила очікуваний термін служби з 700 ТБ (для моделі 2 ТБ) до 1000 ТБ (всього записаних байтів, TBW), що відповідає приблизно 0,13 запису на диск в день (DWPD), або приблизно 520 ГБ в день. Гарантійний термін залишається незмінним і становить п’ять років.

Джерело: Crucial