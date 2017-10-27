Daimler Trucks представила концепт электрического грузовика E-FUSO Vision One с батареей на 300 кВтч и запасом хода 350 км

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), которая является подразделением немецкой компании Daimler Trucks, привезла на Токийское автошоу электрический грузовик E-FUSO Vision One с запасом хода 350 км. Представители компании также отметили, что в ближайшие годы каждая модель грузовика и автобуса бренда будет иметь электрическую альтернативу.

Модель E-FUSO Vision One представляет собой грузовик общим весом 23 тонны, способный перевозить 11 тонн груза (что всего на 2 тонны меньше, чем у дизельного аналога). Емкость аккумуляторной батареи производства Deutsche Accumotive составляет 300 кВтч, что позволяет грузовику проезжать до 350 км от одного заряда. По мнению создателей, подобного запаса хода вполне достаточно для внутригородской доставки грузов.

Сроки выхода серийной версии E-FUSO Vision One на рынок будет зависеть от темпов развития зарядной инфраструктуры, в MFTBC прогнозируют появление электрогрузовика на ключевых рынках, таких как Европа и Япония, в пределах ближайших 4 лет.

Кроме футуристичного E-FUSO Vision One, разработчики продемонстрировала на выставке легкий грузовик FUSO eCanter. Эта 7,5-тонная серийная модель уже выпускается в Европе, она рассчитана на перевозку 2-3 тонн груза и может проехать до 100-120 км от одного заряда батарей суммарной емкостью 70 кВтч. Помимо отсутствия вредных выбросов и минимального уровня шума, FUSO eCanter экономит своему хозяину 1000 евро на каждые 10 тыс. км пробега по сравнению с ДВС-аналогом.

Напомним, что Tesla сдвинула анонс своего электрического грузовика Semi на 16 ноября, чтобы нагнать темпы выпуска Model 3 и помочь Пуэрто-Рико в разрешении энергетического вопроса.

Источник: Daimler AG