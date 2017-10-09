Tesla отложила анонс грузовика Semi до 16 ноября, чтобы нагнать темпы выпуска Model 3 и помочь Пуэрто-Рико в разрешении энергетического вопроса

Электрический грузовик Tesla Semi компания Илона Маска изначально планировала представить в сентябре. Затем стало известно, что это транспортное средство покажут 26 октября, а теперь анонс снова перенесли. Новая дата анонса Tesla Semi, который недавно был запечатлен шпионами в «дикой природе», – 16 ноября. Ее сообщил глава компании Илон Маск на своей страничке в Twitter.

Поступить таким образом Tesla решила по нескольким причинам.

Во-первых, – это текущие объемы производства Model 3. Как стало известно на прошлой неделе, из-за «узких мест» в процессе производства Tesla за прошлый квартал произвела лишь 260 автомобилей Model 3 вместо запланированных 1600 штук. Аналогичные срывы планов имели место при запусков каждого предыдущего автомобиля компании и в конечном итоге Tesla удавалось разрешить все трудности, так что едва ли тут есть повод для беспокойства. Это, как написал Маск, позволит высвободить ресурсы для наращивания производства Model 3.

Еще одна причина – энергетическая проблема Пуэрто-Рико и других регионов. Маск не назвал эти «другие регионы», но, вероятно, речь о Виргинских островах США и прочих, которым особенно досталось от ураганов последнего времени («Мария», «Ирма» и «Хосе). Говоря точнее, перенос анонса Tesla Semi позволит произвести больше батарей Powerwall для строительства хранилищ энергии в этих регионах.

Отметим, что и на этот раз переговоры начались в Twitter. Отвечая на сообщение в Twitter, Маск выразил готовность восстановить уничтоженную ураганом систему электроснабжения Пуэрто-Рико. После этого губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло предложил Маску (опять-таки через Twitter) встретиться и обсудить проект.

В данном случае уместно будет вспомнить о том, что сейчас в Австралии идет строительство нашумевшего хранилища Tesla емкостью 129 МВт·ч и мощностью 100 МВт, которое должно стать самым крупным в мире. Его планируют подключить к ветрякам Hornsdale Wind Farm около Джеймстауна, принадлежащим международной энергетической компании Neoen Energy. Что интересно, строительство этого объекта идет с опережением графика – по состоянию на начало этого месяца объект был готов наполовину. То есть, пари «Построю за 100 дней или отдам бесплатно» Маск не должен проиграть.

Также ранее Tesla перевела на солнечную энергию целый остров в Американском Самоа, а также помогла пивоварам Sierra Nevada Brewing сделать производство более экологичным и одновременно снизить расходы на электроэнергию.

В заключение – небольшой видеоролик, демонстрирующий автоматизированную сборку Model 3 на заводе Tesla.

The Model 3 body line slowed down to 1/10th speed Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Окт 8 2017 в 3:20 PDT

Уточним, что линия замедлена в 10 раз. Видимо, это ответ Маска на недавнюю статью WSJ. В статье сказано, что Tesla сорвала план по выпуску Model 3 из-за того, что долгое время у компании не было полноценно работающей линии по сборке машин и все работы делались вручную.

Источник: Engadget