Daimler восстанавливает первый в мире грузовик — четырехсильного двухцилиндрового "монстра"

Компания Daimler Truck, входящая в состав концерна Daimler AG и занимающаяся производством грузовиков, восстанавливает копию первого в мире грузовика с двухцилиндровым двигателем на 4 лошадиные силы.

Копия была снята на восстановление с демонстрационного стенда в штаб-квартире Daimler Truck в Лайнфельден-Эхтердингене, к югу от Штутгарта, на территории Германии. В течение августа ее будут восстанавливать в профессиональном училище в соседнем Нюртингене, где ученики учатся восстанавливать и обслуживать классические автомобили. После возвращения на завод Daimler грузовик должен быть полностью на ходу.

«Автомобиль ручной работы будет восстановлен до рабочего состояния под руководством опытных инструкторов и в рамках дополнительной квалификации по классическим и современным автомобилям специально обученными учениками автомехаников», — заявляют в Daimler Truck.

Первый демонстрационный заезд запланирован на октябрь, в рамках Spitzkraut Classics — мероприятия посвященного классическим автомобилям. Готлиб Даймлер и его команда создали первый прототип грузовика в 1896 году, через 11 лет после того, как Даймлер представил первый мотоцикл с бензиновым двигателем. Мотоцикл появился раньше первого автомобиля Даймлера, поскольку автомобиль перегрузил бы двигатель объемом 264 куб. см, развивавший половину лошадиной силы (0,37 кВт) при 600 об/мин.

Впоследствии в Daimler перешли к производству грузовиков, усовершенствовав силовые установки. Прототип грузовика был оснащен четырехтактным двигателем объемом 1060 куб. см с двумя вертикальными цилиндрами и запатентованной Daimler системой зажигания с горячей трубкой. Он развивал впечатляющую мощность в 4 лошадиные силы.

Кроме того, газовый двигатель был компактнее, чем альтернативные варианты с угольным топливом и паровым приводом, разрабатывавшиеся в то время в Англии, и поэтому Даймлер мог разместить его за задней осью шасси, во многом напоминавшей конную повозку. Многоскоростной ременной привод от двигателя вращал поперечный промежуточный вал, установленный под поддоном. Шестерни на каждом конце промежуточного вала входили в зацепление с внутренними зубцами венцов, прочно закрепленных на колесах тележки, обитых сталью. Задняя подвеска осуществлялась винтовыми пружинами.

Водитель грузовика сидел перед передней осью с листовой рессорой, управляя ею с помощью небольшого горизонтального колеса через вертикальный вал и цепь. Уже в 1898 году прототип заменил более совершенный грузовик с двигателем объемом 2,2 литра, который размещался над передней осью, перед водителем, и приводил в движение задние колеса через вал. Магнитное зажигание Bosch заменило систему зажигания Даймлера с нагревательной трубкой.

«Проект реставрации уникальным образом сочетает в себе автомобильные традиции, современное обучение и межпоколенческий обмен ремеслом. В школе Филиппа Маттеуса Хана в Нюртингене, одной из ведущих школ классических и современных автомобилей в регионе Штутгарта, аутентичность имеет первостепенное значение», — подчеркивают в Daimler.

Источник: NewAtlas