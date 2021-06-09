ДАРТ проводить тендер на розробку багатомовного туристичного порталу вартістю понад 4 мільйони гривень
Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) націлилося на створення нового багатомовного туристичного порталу України та готово витрати на його розробку понад 4 мільйони гривень, що підтверджується тендером щодо закупівлі цієї послуги на сайті ProZorro.
Відповідно до ТЗ, призначення цього порталу — підвищення туристичної привабливості та покращення якості надання та доступності туристичних послуг в Україні, популяризація України як туристичного напрямку, а також підтримка розвитку нових галузей туризму в Україні — загалом. Серед основних функціональних можливостей:
- перегляд інформації про місцеву культуру та історію України;
- перегляд текстових та мультимедійних матеріалів, які описують історичні та культурні пам’ятки держави;
- перегляд переліку та місцезнаходження найбільш популярних архітектурних та культурних пам’яток країни;
- перегляд та доступ до єдиної бази всіх історичних та природних пам’яток, музеїв та національних парків;
- доступ до інформації щодо найбільших міст України та їх історією;
- доступ до інформації про найбільші фестивалі та події в Україні;
- доступ до інформації щодо того, як спланувати і провести бізнес-конференцію в Україні;
- можливість перевірки списку документів, необхідних для в’їзду на територію України;
- можливість отримати базові знання необхідні для осіб, які в’їжджають в Україну;
- можливість спланувати подорож Україною;
- можливість переглянути список акредитованих туристичних агентств; та інше.
Стилістичне оформлення порталу має бути розробленим відповідно до вимог бренду “Ukraine.NOW”, і використовувати його колірні рішення, схеми, графічні елементи (наприклад, логотип).
Тендер було розміщено 31 травня. Очікувана вартість закупівлі — 4,2 мільйона гривень.
Крайнім терміном приймання тендерних пропозицій названо 17 червня, а самі торги пройдуть на наступний день, 18 червня. Єдиним критерієм вибору переможця є ціна, тобто все як завжди — виграє той, хто зробить найбільш вигідну цінову пропозицію.
Залишається додати, що мінімальна сума кроку зниження ціни встановлена на рівні 0,5% від очікуваної вартості або 21 000 гривень..