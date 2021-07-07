Дебютные наушники Nothing с активным шумоподавлением поступят в продажу по цене $99

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Компания Nothing подготовила к выпуску свои первые наушники под названием Nothing Ear (1). Устройство получит функцию активного шумоподавления, а для обеспечения её высокой эффективности используется сразу три микрофона.

Как ожидается, официальный выход устройства на рынок состоится 27 июля. Первоначально оно поступит в продажу в Великобритании, Индии, Европе и Северной Америке. В зависимости от региона продаж, цена новинки составит $99, €99 или £99.

Основатель Nothing Карл Пей также рассказал, почему компания решила приобрести бренд Essential:

«До того, как мы получили название Nothing, «Essential» было одним из наименований, которые мы продумывали внутри компании», — сказал Пей в интервью TechCrunch. «Вот почему мы приобрели товарный знак. У нас нет никаких планов делать что-либо с Essential».

Производитель смартфонов Essential, основанный создателем Android Энди Рубином после того, как он ушел из Google, закрылся в начале 2020 года, выпустив всего одно устройство. Бренд Essential перешёл в собственность стартапа Nothing в начале этого года. Его основатель Карл Пей является бывшим главой бренда OnePlus.

Источник: The Verge